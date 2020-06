Afschuw over beelden die tonen hoe agenten frêle verpleegster tegen grond werken bij betoging in Parijs. Dit ging eraan vooraf KVDS

17 juni 2020

11u59 32 Op sociale media is consternatie ontstaan over beelden die gisteren gemaakt werden op een betoging van de zorgsector in Parijs. Daarop is te zien hoe een frêle verpleegster tegen de grond gewerkt wordt door een groep agenten, terwijl ze smeekt om haar inhalator. Onder meer viroloog Marc Van Ranst noemt het tafereel “beschamend”. De politie verdedigde zich intussen door te tonen wat er aan de arrestatie van de (citaat) “lieve verpleegster” voorafging.



Meer dan 2 miljoen keer is de video van de arrestatie van de vrouw intussen gedeeld op Twitter. Hij doet onwillekeurig denken aan de aanhouding van de Amerikaanse George Floyd, die op 25 mei stierf in Minneapolis nadat een agent zijn knie meer dan acht minuten in diens nek had gezet.

Une infirmière vient de se faire interpellé violemment. Elle crie: "je veux ma ventoline" et reçois le poids des policiers sur son corps. #16juin #16Juin2020 #soignant #manifestation #invalides pic.twitter.com/fXeo3i1dxD Vidooshan(@ vidooshan) link

Astma

Op de beelden uit Parijs is te zien hoe drie agenten bovenop de verpleegster zitten aan de Esplanade des Invalides, terwijl er een heel aantal andere ordehandhavers rond gaan staan. Je kan horen hoe de vrouw in de witte jas roept dat ze astma heeft en verscheidene keren om haar inhalator vraagt. Uiteindelijk wordt ze weggeleid, met bloed op het voorhoofd.



Andere beelden van de arrestatie – die gemaakt werden door een journalist van de nieuwssite Brut en ook al 1,6 miljoen keer bekeken werden – tonen alles vanuit een andere hoek. Op die beelden is ook te zien dat de vrouw aan haar haren van de weg wordt gesleurd, alvorens haar handen met een plastic strip achter haar rug worden samengebonden. De hele interventie duurt in totaal twee minuten. Een agent antwoordt op haar smeekbede om haar inhalator: “Dat had je vooraf moeten bedenken”, vooraleer een andere agent haar verzekert: “Je zal hem meteen krijgen.”

Une femme en blouse blanche, tirée par les cheveux, durant une interpellation, finira évacuée le visage en sang durant la manifestation aux Invalides. Elle réclamera à plusieurs reprises sa Ventoline.



Images issue de mon direct sur @brutofficiel (1H45). #soignants pic.twitter.com/zdxIbTS4Mu Remy Buisine(@ RemyBuisine) link

De beelden verspreidden zich als een lopend vuurtje op sociale media en de politie kreeg de wind van voren. Al snel stond een vrouw op die zei dat de verpleegster in kwestie haar moeder was. Imen Mellaz – een journaliste van France 24 – reageerde als volgt: “Deze vrouw is mijn moeder. Ze is 50 jaar en verpleegster, en heeft drie maanden lang tussen 12 en 14 uur per dag gewerkt. Ze heeft ook zelf Covid-19 gekregen. Vandaag demonstreerde ze voor de erkenning van haar werk en een verhoging van haar salaris. Ze heeft astma. Ze had haar uniform aan. Ze is 1,55 meter groot.”

Volgens de Franse krant La Dépêche heet de verpleegster Farida en is ze 52 jaar. Ze zou afkomstig zijn van Ivry net buiten Parijs en al 17 jaar werken in het Paul-Brousseziekenhuis in Villejuif.

Verontwaardiging

De verontwaardiging over de manier waarop de vrouw werd behandeld door de politie, was internationaal. Onder meer viroloog Marc Van Ranst reageerde op Twitter: “Honteux (beschamend, red.). Laten we als samenleving niet meer tolereren dat ‘robocops’ worden ingezet tegen vreedzame manifestaties van burgers. De militarisatie van onze politie is gewoon te ver gegaan.”

Intussen verdedigde de onafhankelijke vakbond van politiecommissarissen het optreden van de agenten door beelden te delen van nieuwszender BFMTV. Daarop zou te zien zijn wat er voorafgaand aan de arrestatie van de vrouw gebeurde. “De lieve verpleegster die haar inhalator nodig had en wordt voorgesteld als een slachtoffer van de politie, gooide net voor de interventie met stenen. Praten we nu nog altijd over politiegeweld?”

Nous rétablissons la vérité par une vidéo de @BFMTV.

La gentille infirmière, qui avait besoin de sa ventoline, et qui est présentée comme une victime de la #Police!

Elle jetait des projectiles, juste avant son interpellation!

Alors on continue à parler de #PoliceViolence ? pic.twitter.com/z3RoWp5Oak Commissaires de police - SICP(@ SICPCommissaire) link

De vakbond deelde nog andere beelden waarop te zien is dat de spanningen tijdens de manifestatie hoog opliepen. En dat de politie het ook hard te verduren kreeg. Zo is onder meer te zien hoe een agent struikelt en meteen aangevallen en in elkaar geslagen wordt door een groep woeste betogers.

Trop, c’est trop!

Image insoutenable et choquante!

Après #placedelarepublique samedi, nouveau tabassage, au sol, d’un policier de la @prefpolice.

Ils sont là les factieux et les séparatistes.

Soutenez la @PoliceNationale!@CCastaner @NunezLaurent #16juin pic.twitter.com/JQZBnns8Fl Commissaires de police - SICP(@ SICPCommissaire) link

De verpleegster is intussen in hechtenis genomen voor minachting, rebellie en geweld tegen ordediensten. Gisteravond verzamelden heel wat mensen aan het commissariaat van het zevende arrondissement van Parijs, waar de vrouw gevangenzit. Dat gebeurde na een oproep op sociale media met de hashtag #LiberezFarida (#BevrijdFarida, red.).

Volgens Mathilde Panot van de linkse partij La France insoumise – die de verpleegster kon bezoeken – zou de vrouw er psychisch en fysiek doorzitten en zou ze een hoofdwonde en blauwe plekken hebben opgelopen.

