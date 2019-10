Afschuw in stadje waar truck met 39 doden stond: “Dit is moord” Redactie

23 oktober 2019

18u29

Bron: AD 0 Het Engelse stadje Grays is ineens wereldnieuws: op een anoniem industrieterrein werd vandaag een vrachtwagen aangetroffen met 39 doden . De bewoners zijn geschokt.

Mensensmokkel is geen onderwerp waar ze zich in Grays normaliter mee bezighouden. Sowieso gebeurt er eigenlijk zelden iets noemenswaardigs in dit stadje met ruim 35.000 inwoners, op zo'n dertig kilometer van Londen.

Op het Waterglade Industrial Park, waar de vrachtwagen met 39 doden in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden werd, kunnen de omstanders het dan ook amper geloven. “Mijn collega moest vanochtend omrijden omdat er politie was hier”, vertelt een vrachtwagenchauffeur vanuit zijn cabine. “Hij vertelde dat er een paar schermen werden neergezet. Wij dachten: daar is iemand vermoord. Maar 39 moorden - dat is schokkend. Verbijsterend.”

Behalve politiemensen zijn er inmiddels ook heel veel journalisten naar het industrieterrein gekomen, waar normaliter nooit iemand komt die hier niet werkt. De hele wereld wil weten wat hier gebeurd is. Hoe de vrachtwagen hier terechtkwam, hoe de 39 inzittenden de dood vonden. En wat de chauffeur, de 25-jarige Mo R. uit Noord-Ierland, wist. Die antwoorden kan de politie nog niet geven.

De vrachtwagenchauffeur die we aanspreken, is boos. “Iedereen heeft erover. We zijn geschokt, maar ik ben ook boos. Boos omdat deze mensen waarschijnlijk zonder zuurstof zaten, zijn gestikt. Ze zijn op een onmenselijke manier gestorven. Ik hoop dat ze de daders, de mensensmokkelaars oppakken en dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden.”

Keukentrapjes

Intussen wordt het leger journalisten steeds groter op het industrieterrein, waar onder meer auto-, distributie- en logistiekbedrijven zijn gevestigd. Fotografen en cameramannen staan op keukentrapjes om over de groene schermen heen te kijken die de vrachtwagen aan het zicht moeten onttrekken. Af en toe worden de schermen opzijgezet om politieauto’s of een ambulance door te laten.

‘s Middags mogen journalisten in kleine groepjes even achter de afzetting komen, om de vrachtwagen beter te bekijken. Aan de buitenkant is aan het rood-witte voertuig niet te zien wat voor afschuwelijk drama zich binnen heeft afgespeeld. Naast de vrachtwagen staat een witte tent, waar het forensisch onderzoek plaatsvindt. Overal is politie.

Om de hoek staat een verbouwde dubbeldekkerbus die nu dienst doet als foodtruck. De burgers en friet vinden er gretig aftrek. Eigenares Amy heeft het nog nooit zo druk gehad door al die journalisten, vertelt ze. Over de vreselijke vondst even verderop wil ze niets kwijt, behalve dat ze geschokt is. Automonteur Leon Hull komt lunch halen. “Vanochtend was de hele weg hier geblokkeerd door politieauto’s”, vertelt hij. “Ik denk dat er mensen in de achterbak van de vrachtwagen zijn gesprongen om het land in te komen. Dat is duidelijk heel slecht afgelopen. Dit is heel erg.”