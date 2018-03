Afscheid van Stephen Hawking in Cambridge De professor wordt naast Isaac Newton begraven Jolien Meremans

31 maart 2018

13u48

Bron: BBC 2 De begrafenisdienst van de beroemde theoretisch fysicus prof. Stephen Hawking vindt zaterdagnamiddag in Cambridge plaats. Prof. Hawking stierf op 14 maart en werd 76 jaar oud. Hij zal naast Isaac Newton begraven worden.

De begrafenisdienst van de overleden Stephen Hawking gaat vandaag door in de universiteitskerk Great St Mary's. Professor Hawking had een motorische neuronenziekte en stierf op 14 maart. Zijn as wordt pas in juni begraven.

Privédienst

De privédienst start om twee uur in de namiddag in de universiteitskerk Great St Mary’s. Tijdens de dienst worden maximaal 500 uitgenodigde familieleden, vrienden en collega’s verwacht.

Zes portiers van Gonville en Caius College dragen zijn kist naar de Great St Mary’s Church. Zij assisteerden de professor wanneer hij het college bezocht voor lezingen of diners en waren goede vrienden van Hawking. Ze werden door de familie van Hawking gevraagd om de kist te dragen.

Hoewel de begrafenis van de professor privé is, wordt verwacht dat mensen buiten de kerk in het centrum van Cambridge zullen verzamelen om getuige te zijn van de begrafenisstoet op zaterdagmiddag. De stoet start aan het huis van de professor in het westen van de stad.

Isaac Newton

Een dankdienst voor zijn leven en levenswerk vindt plaats in de abdij van Westminster in Londen op 15 juni. Het is dan dat de as van de professor zal worden begraven naast het graf van Sir Isaac Newton die daar werd begraven in 1727, en in de buurt van die van Charles Darwin.

De decaan van Westminster, John Hall, zei dat het "volkomen passend" was dat de laatste rustplaats van de professor "in de buurt van zijn collega-wetenschappers ligt".