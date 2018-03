Afrikaanse vluchtelinge vriest dood in Zweden LB

01 maart 2018

12u28

Bron: Belga 6 Een 35-jarige Afrikaanse vrouw uit Burkina Faso is de voorbije nacht in het zuiden van Zweden doodgevroren. Ze was volgens de politie samen met haar achtjarige dochter in een bos bij Sävsjö verdwaald geraakt.

Reddingsploegen vonden de beiden compleet onderkoeld. Ze waren bij een temperatuur van tien graden onder nul slechts licht gekleed. De moeder stierf niet veel later, haar dochtertje ligt nog in het ziekenhuis. Gisterennamiddag werd haar negenjarig zoontje langs de kant van een weg aangetroffen. Hij kon vertellen dat zijn moeder en zusje in het bos waren verloren gelopen.

De vrouw verbleef volgens de Zweedse krant Expressen met haar beide kinderen in een vluchtelingencentrum. Het personeel acht het mogelijk dat de asielaanvraag van het gezin was afgewezen.