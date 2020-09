Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Duitsland TTR

10 september 2020

21u14

Bron: Belga 6 In Duitsland is een geval van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat heeft de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner bevestigd. Het virus werd aangetroffen bij een dood everzwijn in de deelstaat Brandenburg, niet ver van de Poolse grens.

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor dieren. Er bestaat geen vaccin voor. De ziekte is in verscheidene Oost-Europese landen opgedoken. Duitsland - de grootste producent van varkensvlees in Europa - heeft geprobeerd de ziekte buiten de grens te houden, onder meer door middel van elektrische hekkens.

De Afrikaanse varkenspest is een drama voor varkenshouders. Duitsland riskeert nu een exportverbod naar onder meer Aziatische landen. Zuid-Korea heeft onmiddellijk de uitvoer van varkensvlees vanuit Duitsland verboden.

Duitsland probeert nu een verdere verspreiding te voorkomen door enkele crisismaatregelen. Rond de vindplaats, op zowat 7 kilometer van de Poolse grens, werd een risicozone ingesteld. Ook in België werd Afrikaanse varkenspest aangetroffen, in 2018 in de provincie Luxemburg. Als gevolg mag België geen varkensvlees leveren aan bijvoorbeeld China.