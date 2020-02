Afrikaanse Unie verwerpt Trumps vredesplan voor Midden-Oosten: “herinnering aan apartheidsregime” ES

09 februari 2020

16u21

De leiders van de Afrikaanse Unie (UA) hebben vandaag het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten verworpen. Het plan dat volgens president Donald Trump een einde moet maken aan het Israëlisch-Palestijns conflict, is volgens de Afrikaanse leiders een zoveelste schending van de resoluties van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. UA-voorzitter en president van Zuid-Afrika Cyril Ramaphosa vergeleek het plan zelfs met het apartheidsregime.

"Het herinnert me aan de vreselijke geschiedenis die we in Zuid-Afrika hebben meegemaakt", aldus Ramaphosa, die vandaag de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi opvolgde als voorzitter van de Afrikaanse Unie. "De Palestijnse zaak zal altijd in het hart en in de herinneringen van het Afrikaanse volk zitten", zei de Zuid-Afrikaan bij de opening van de 33ste top van de Afrikaanse Unie vandaag in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

“Zoveelste schending”

Het plan van president Trump om het Israëlisch-Palestijns conflict op te lossen, dat op 28 januari werd bekendgemaakt, heeft veel kritiek gekregen van de Palestijnen. Die vinden dat het te veel in het voordeel van Israël speelt.

Het plan belooft de totale soevereiniteit van Israël over Jeruzalem, inclusief het bezette Oost-Jeruzalem, en over een groot deel van de Westelijke Jordaanoever, die eveneens sinds 1967 door Israël wordt bezet, waaronder de strategisch belangrijke Jordaanvallei. Het voorziet ook in de oprichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat in een deel van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Moussa Faki, de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, spreekt over de "zoveelste schending van de vele resoluties van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie". Hij zei ook dat het plan werd opgesteld zonder dat er op internationaal niveau overleg aan te pas kwam.

De Palestijnse president Mahmoed Abbas, die regelmatig wordt uitgenodigd op de UA-toppen, was vandaag niet in Addis Abeba. Hij werd wel vertegenwoordigd door zijn eerste minister Mohammad Chtayyeh, die het plan "unilateraal" en "illegitiem" noemde.