Afrikaanse ministers: "Migranten repatriëren lost probleem niet op" kv

01u24

Bron: Belga 0 AFP Geredde migranten op de Middellandse Zee op 6 november 2017. Duizenden migranten repatriëren vanuit Libië, wat sinds de Afrikaans-Europese top van deze week het plan is, zal in de verste verte niet de migratiecrisis oplossen. Dat zeggen Afrikaanse ministers vrijdag in Rome.

Het is mogelijk om de toevloed van duizenden migranten af te remmen vanuit Afrika, op zoek naar een beter leven in Europa, gaf de buitenlandminister van Niger, Ibrahim Yacoubou toe, donderdag op het colloquium Rome MED, in de Italiaanse hoofdstad. "Maar zonder oplossing die duurzaam is, raakt het probleem niet opgelost."

De voorbije twee jaar zag Niger tussen de 280.000 en 300.000 inwoners vertrekken. Vandaag zijn het er nog 12.000. "Het is dus mogelijk de stroom af te remmen", zei hij.

Het Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) begon met de evacuaties in Libië, waar tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen bijeengetroept zitten, vooral afkomstig uit Zwart-Afika. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi, zei vrijdag in Rome dat er al 25 geëvacueerd zijn naar Frankrijk vorige week, en de komende dagen zullen er nog 116 volgen.

Grande vroeg met aandrang om toegang te krijgen tot de tientallen migrantenkampen in Libië, vooral in de gebieden die onder controle staan van milities, en niet van de regering in Tripoli.

Oorzaken

Maar zolang onveiligheid en armoede de regel zijn in vele Afrikaanse landen zullen jongeren hun leven riskeren voor een betere toekomst, zei de minister uit Niger. "U kan zoveel Frontex'en (de Europese operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee, nvdr) oprichten als u wil", het fenomeen zal blijven bestaan, zei de Algerijnse buitenlandminister Abdelkader Messahel. "Als u geen migranten wil, moet u werk maken van ontwikkeling en veiligheid."

En in dat opzicht zijn we nog nergens, zei Yacoubou. "Ik ga zedig blijven, ik denk dat we meer moeten doen", antwoordde hij op de vraag wat hij van de resultaten vond van de Europees-Afrikaanse top in Abidjan.

Ontsporingen

De vijfde Europees-Afrikaanse top in Abidjan eindigde donderdag met "het sterke engagement" van de leiders van de twee continenten om te strijden tegen het drama van de clandestiene immigratie, en ontsporingen zoals de slavenhandel in Libië. Frankrijk sprak woensdag van dringende evacuaties van Afrikanen die Libië willen verlaten, en van de oprichting van een taskforce van politie en inlichtingendiensten om de samenwerking tussen Afrikaanse landen te verbeteren.

Het waren de choquerende CNN-beelden van slavenhandel in Libië die aanleiding waren tot een dergelijke reactie.