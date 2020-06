Afrikaanse landen willen debat over racisme bij VN-Mensenrechtenraad kv

13 juni 2020

00u49

Bron: Belga 0 De Afrikaanse landen hebben vandaag de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties opgeroepen een spoeddebat over racisme en politiegeweld te organiseren. De ambassadeur van Burkina Faso bij de Verenigde Naties in Genève, Dieudonné Désiré Sougouri, doet de oproep in een brief in naam van de 54 landen van de Afrikaanse groep.

De ambassadeur vraagt aan de VN-Mensenrechtenraad om een spoeddebat te houden "over de huidige mensenrechtenschendingen uit raciaal motief, systemisch racisme, politiegeweld tegen mensen van Afrikaanse afkomst en geweld tegen vreedzame manifestaties". "De tragische evenementen van 25 mei 2020 in Minneapolis in de Verenigde Staten, die tot de dood van George Floyd hebben geleid, hebben protestbewegingen in de hele wereld veroorzaakt tegen onrecht en de brutaliteit waarmee mensen van Afrikaanse afkomst dagelijks te maken krijgen in verschillende regio's in de wereld."

De brief is gericht aan de voorzitter van de Mensenrechtenraad, de Oostenrijkse Elisabeth Tichy-Fisslberger, en vraagt dat dit debat volgende week al plaatsvindt. Dan herneemt de 43e zitting van de raad, die in maart was onderbroken door de coronacrisis. "De dood van George Floyd is helaas geen geïsoleerd incident", aldus nog de ambassadeur.



Ook de familie van George Floyd, de families van andere slachtoffers van politiegeweld en meer dan 600 ngo's hadden de VN-Mensenrechtenraad ook al opgeroepen tot een spoedzitting over racisme en de straffeloosheid voor de politie in de Verenigde Staten.