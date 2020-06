Afrikaanse landen willen dat VN "systemisch racisme" van de VS onderzoekt TTR

16 juni 2020

14u50

Bron: belga 1 Een vijftigtal Afrikaanse staten voeren campagne bij de VN-Mensenrechtenraad om "systemisch racisme" en politiegeweld in de Verenigde Staten en andere landen te onderzoeken, volgens een ontwerpresolutie waarvan AFP de inhoud onthult.

De tekst circuleert onder diplomaten om te worden geraadpleegd vóór een debat hierover woensdag in de in Genève gevestigde Raad voor de mensenrechten. Het debat werd opgestart in het kader van de grote protesten die de Verenigde Staten op zijn kop hebben gezet sinds de dood, op 25 mei, in Minneapolis, van George Floyd, een 40-jarige Afro-Amerikaanse man die verstikt werd door een witte politieagent.

In de ontwerpresolutie veroordeelt de groep Afrikaanse landen ten stelligste "de discriminerende en gewelddadige racistische praktijken van de politie tegen Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst en het endemisch structureel racisme van het strafsysteem in de Verenigde Staten en in andere delen van de wereld."

Ze eisen de oprichting van een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie, een structuur op hoog niveau die over het algemeen is voorbehouden aan grote crises zoals het Syrische conflict. Het doel zou zijn "de daders van geweld voor het gerecht te brengen”.

Geweld

Van onderzoekers wordt ook verwacht dat zij "de reacties van regeringen op federaal, staats- en lokaal niveau op vreedzame protesten onderzoeken, waaronder het vermeende gebruik van buitensporig geweld tegen demonstranten, omstanders en journalisten". De bevindingen zullen naar verwachting binnen een jaar worden vrijgegeven.

De ontwerpresolutie moet ten minste 24 uur vóór een stemming worden aangenomen door de 47 leden van de raad, die moeten ingrijpen na een dringend bijeengeroepen debat vanaf woensdag 15 uur.

Dit debat werd vorige week aangevraagd door de ambassadeur van Burkina Faso bij de Verenigde Naties namens 54 Afrikaanse landen en werd maandag aanvaard ter gelegenheid van de hervatting van de 43e zitting van de raad die in maart was onderbroken vanwege de coronapandemie.

