Afrikaans kind zestien jaar lang uitgebuit als slavin in Texas Opgepakte vader is zoon van oud-president Guinee

28 april 2018

11u27

Bron: NBCDFW - Washington Post 2 Een kind dat op vijfjarige leeftijd vanuit het West-Afrikaanse land Guinee werd overgebracht naar een gezin in Texas is door hen zestien jaar lang uitgebuit. Het meisje moest koken, schoonmaken en de vijf kinderen verzorgen, allemaal onbetaald. Ze werd geslagen met een riem of een elektriciteitssnoer indien ze haar taken niet uitvoerde. Het echtpaar Mohamed Touré en Denise Florence Cros-Touré, beiden 57 jaar, zijn woensdag opgepakt in hun woonplaats Southlake.

Ze worden beschuldigd van dwangarbeid en riskeren 20 jaar cel. Mohamed Touré is een zoon van Ahmed Sékou Touré, de eerste president van Guinee die aan de macht kwam in 1958 en president bleef tot aan zijn dood in 1984.

Het meisje wiens identiteit niet werd vrijgegeven, kwam het huis niet uit en kon niet naar school. Ze werd nooit officieel geadopteerd. Haar paspoort werd door de Tourés afgenomen. De advocaat van Denise Florence Cros-Touré ontkent dat het meisje op vijfjarige leeftijd naar de VS kwam. Volgens de raadsman was ze in 2000 elf of dertien jaar oud.

De uitgebuite inmiddels meerderjarige vrouw kon twee jaar geleden met de hulp van buren ontsnappen. Zij moedigden haar aan om de nodige bewijzen te verzamelen en nadien klacht in te dienen. Het is niet duidelijk waarom het nog twee jaar duurde vooraleer Mohamed Touré en Denise Florence Cros-Touré werden opgepakt. Op maandag wordt beslist of ze aangehouden blijven.

