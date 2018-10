Afrika's jongste miljardair gekidnapt mvdb

11 oktober 2018

14u16

Bron: AD.nl 0 De jongste miljardair van Afrika is vanochtend ontvoerd. Mohammed Dewji (43) werd meegenomen door gemaskerde mannen in Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. De lokale politiechef heeft het nieuws bevestigd.

De 43-jarige magnaat, ook wel Mo genoemd, was vanmorgen onderweg naar een fitnesscenter voor zijn gebruikelijke training. Daar werd hij belaagd door twee buitenlandse mannen en een nog onbekend aantal handlangers, met twee auto's. De miljardair werd in een van de auto's gezet.

Volgens de politiechef van Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, is groot alarm afgekondigd en wordt er gezocht naar de daders. De minister van Buitenlandse Zaken, January Makamba, heeft contact gehad met de familie. Via Twitter zei hij: 'Ik heb met zijn vader gesproken en het nieuws over onze vriend Mo is waar. Hij heeft een familie en jonge kinderen. Help ons door informatie te geven.'

Vermogen

Tot dusver is nog niet bekend wat de reden voor de ontvoering is. Dewji is de jongste miljardair van Afrika. De Tanzaniaan is de ceo van MeTL-group, een van de grootste bedrijven van het land en goed voor 3,5 procent van het bruto binnenlands product. Het bedrijf bestaat uit zeer diverse organisaties en houdt zich bezig met bijvoorbeeld landbouw, verzekeringen, de huizenmarkt en telefonie.

Hij is de enige miljardair die de Giving Pledge in 2016 heeft ondertekend. Daarmee belooft hij de helft van zijn vermogen te gebruiken om het welzijn van de samenleving te verbeteren. Dewji heeft in 2014 een stichting opgericht en sindsdien 3 miljoen dollar in educatie- en gezondheidsprojecten geïnvesteerd. Ondernemersmagazine Forbes schat het vermogen van Dewji op 1,3 miljard euro.