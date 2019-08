Afrika krijgt allereerste ‘verticaal bos’ in Caïro: bewoners zullen tussen 350 bomen en 14.000 struiken leven KVDS

21 augustus 2019

16u12

Bron: ANSAmed, CNN 4 De Italiaanse architect Stefano Boeri heeft een ‘verticaal bos’ ontworpen voor de Egyptische stad Caïro. Het is het allereerste op het Afrikaanse continent. De drie woontorens zullen maar liefst 350 bomen tellen en 14.000 struiken, goed voor meer dan 100 verschillende soorten planten.

Het ‘verticaal bos’ moet een groene oase worden in de woestijn. Het wordt gebouwd in de nieuwe administratieve hoofdstad van Egypte, die opgetrokken wordt ten oosten van de hoofdstad.

Terassen

Het zal bestaan uit drie duurzame woontorens van zeven verdiepingen. Die zullen de vorm van een kubus hebben en 30 meter hoog zijn. Architectuur en natuur zullen er hand in hand gaan en overal zullen terrassen met planten worden aangelegd. Die zullen aangepast zijn aan het klimaat en uit soorten bestaan die op verschillende momenten in het jaar bloeien. Zo moeten de gebouwen er altijd groen en weelderig uitzien. In totaal zou het om een 350 bomen en 14.000 struiken gaan.





“Er zijn verschillende manieren om de stad (een van de meest vervuilde ter wereld, red.) groener te maken”, aldus Boeri. “Dit ‘verticaal bos’ is een snelle en minder dure manier om iets te doen voor het klimaat. Het doel van het bos is om de vervuiling te beperken.” (lees hieronder verder)

De planten zullen schaduw bieden en de luchtkwaliteit verbeteren. Ze zouden ongeveer 7 ton koolstofdioxide uit de lucht halen en 8 ton zuurstof produceren per jaar.

Alles samen zou het project in Nieuw-Caïro een waarde hebben van 164 miljoen euro. Het werd deze maand voorgesteld en moet klaar zijn in 2023. Een van de torens zal na de afwerking een hotel huisvesten, de andere twee zullen permanent bewoond worden. (lees hieronder verder)

De ‘verticale bossen’ zijn niet nieuw. Er werden er al verscheidene gebouwd, onder meer in Utrecht, Eindhoven, Parijs, Lausanne en Shanghai. Een van de bekendste is het prototype: de Porta Nuova in de Italiaanse stad Milaan, die vijf jaar gelden werd geopend. (lees hieronder verder)

Ook in België wordt een eerste project van Boeri gebouwd: ‘Palazzo Verde‘ op het Nieuw Zuid in Antwerpen. Dat zal bestaan uit 67 appartementen in het groen.

Het indrukwekkendste project van Boeri is zonder twijfel ‘Forest City’, dat nu opgetrokken wordt in het Chinese Liuzhou. Het gaat om een stad die bestaat uit huizen, ziekenhuizen, scholen en kantoren, allemaal bedekt met groen. Er zouden 40.000 bomen en 1 miljoen planten voor gebruikt worden. 30.000 mensen zouden in de nieuwe stad kunnen wonen.