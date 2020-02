Afpersing, ontvoering en moord: Mexicaanse drugskartels storten zich op lucratieve handel in avocado’s ttr

08 februari 2020

17u29

Bron: De Standaard 2 Mexico is wereldwijd een van de belangrijkste spelers in de lucratieve handel in avocado’s. ‘Het groene goud’ is een miljardenindustrie voor het land. Daarvan willen ook de drugskartels een graantje meepikken, met alle gruwelijke gevolgen vandien. Vooral in Uruapan, ook wel de hoofdstad van de groene vrucht genoemd, is de strijd losgebarsten. Handelaars en telers vrezen voor hun leven, zo schrijft ‘De Standaard’ vandaag.

De avocado-industrie in Mexico is ‘booming business’: het land is de grootste uitvoerder en de marges zijn behoorlijk groot. Uit cijfers van het Wereldvoedselagentschap blijkt dat Mexico in 2018 verantwoordelijk was voor 54 procent van de wereldwijde export. Vorig jaar was zelfs een absoluut recordjaar voor de avocado. De productie is met maar liefst 87 procent gestegen. Vooral Amerikanen zijn gek op de groene vrucht: ongeveer 90 procent van de avocado’s die in de Verenigde Staten wordt geconsumeerd komt uit Mexico.

Dat de avocado een erg economisch interessante vrucht is, is positief voor landbouwproducenten in Mexico. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille. De groeiende populariteit van avocado’s en het geld dat ermee te verdienen valt, ontgaan ook de drugskartels niet. Avocadotelers- en handelaars zijn bijgevolg niet veilig in Mexico: ze worden achtervolgd, afgeperst, ontvoerd en uiteindelijk brutaal om het leven gebracht door drugskartels. Onlangs nog werd een teler voor zijn huis in de staat Michoacán doodgeschoten.

Niet alleen de drugskartels vormen een groot probleem. De groene vrucht kan ervoor zorgen dat er nog een andere strijd losbarst: de strijd om water. Avocado’s hebben gemiddeld meer water nodig dan andere vruchten. “Vandaag eten de Mexicanen 9 kilo avocado per jaar. Als de Amerikanen en Europeanen dat volgen, dan staat ons nog wat te wachten, want de vraag is nu al niet te volgen”, stelt econoom Ortiz Paniagua. Het lijkt erop alsof de avocado stilaan de nieuwe bloeddiamant wordt, klinkt het in ‘De Standaard’.