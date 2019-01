Afperser steelt in Dropbox erotisch filmpje en zet slachtoffer Nikki Lee te kijk op internet: “Ik zakte door de grond” 2,5 jaar cel voor hacker Nanne Nicolasen

21 januari 2019

18u02

Bron: AD.nl 0 Een man (25) uit de Nederlandse stad Den Bosch is veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor het hacken van computers, diefstal, smaad, oplichting en witwassen. Ook maakte hij via Dropbox een erotisch filmpje buit en perste slachtoffer Nikki Lee Janssen af. Toen zij niet betaalde, zette hij de video op internet.

De man benadeelde naast Janssen (28) nog tientallen mensen. Hij achterhaalde via phishing de wachtwoorden van zeker 23 mensen die klant waren bij postorderbedrijf Wehkamp en Bol.com.

Vervolgens bestelde hij dan dure spullen en verkocht die door. Ook leidde hij adverteerders op de veilingsite Marktplaats naar een website die leek op de site van ABN Amro. Daarop liet hij mensen 1 cent overmaken. Zo achterhaalde hij hun toegangscodes en haalde hij geld van hun rekening. De rechtbank in Alkmaar wees ook gedupeerden schadevergoedingen toe van in totaal tienduizenden euro’s. De hacker moet zich in de proeftijd van drie jaar houden aan allerlei voorwaarden.

Er staat een filmpje op je tijdlijn, maar ik betwijfel of je dat online wil hebben Een kennis van Nikki Lee licht haar in

Terug naar Nikki Lee Jannsen (28). De vrouw kampt nu twee jaar na de feiten nog steeds met psychische problemen. “Ik was toen drie maanden zwanger en mijn vriend Joost was naar een verjaardag’', vertelde Janssen aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Ik lag in bed en kreeg een melding van Dropbox dat er was ingelogd in onze webruimte. Ik kreeg er niet echt een goed gevoel bij en dat werd bevestigd door een jongen uit haar toenmalige woonplaats Elst (Gelderland). Hij stuurde mij op Facebook een bericht: “Er staat een filmpje op je tijdlijn, maar ik betwijfel of je dat online wil hebben’”.

‘Lekker videootje’

Wat blijkt: het filmpje is gedeeld op haar eigen Facebookaccount. En al snel druppelen er meer reacties binnen. Bijvoorbeeld van een regiomanager van haar toenmalige werkgever: ‘Lekker videootje hoor’, zegt hij. “De hacker kon blijkbaar ook in mijn mail, want ineens stonden er twee berichten in. Of ik 3.000 Bitcoins wilde overmaken. Zo niet, dan ging hij met de data online. Ik wist natuurlijk dat hij op de foto’s en filmpjes doelde.”

Janssen leerde haar vriend Joost kennen via Tinder, maar hij woonde toentertijd niet bepaald om de hoek. “Wij wonen nu samen in Noord-Holland, maar ik woonde toen nog in Elst, dat is twee uur rijden, dan stuur je elkaar wel eens wat.” Ze hadden afgesproken de filmpjes en foto’s uit veiligheid niet op hun telefoon te bewaren, maar juist in Dropbox, als herinnering.

Samen veranderen ze nog dezelfde avond alle wachtwoorden en de Dropbox-account. Ze bellen de politie, maar die kan niets doen.

Om vier uur ’s nachts probeert ze nog wat te slapen, maar dat lukt amper. De volgende dag zet ze haar inmiddels leeggehaalde telefoon weer aan. Al vrij snel krijgt ze op WhatsAppberichten van een onbekend nummer, met haar toplessfoto als profielfoto “’En Dumpert (populaire Nederlanse videosite, red.) niet te vergeten”, las ik nog als laatst ontvangen bericht, maar de rest durfde ik niet te lezen. Joost belde gelijk Dumpert, maar die waren niet te bereiken, we hebben toen maar het verhaal gedaan op de voicemail en gevraagd of ze het filmpje niet wilden plaatsen.”

Waarom sta jij op Dumpert?

1 miljoen views

Toch krijgt ze die avond weer een appje van een bekende: ‘Waarom sta jij op Dumpert?’, vraagt hij. “Toen zakte ik echt door de grond”, zegt Janssen. Het koppel doet er alles aan om het filmpje offline te krijgen, maar het blijft er anderhalve dag op staan. “Bijna 1 miljoen views had het. Toen begon onverhoopt het gevecht tegen Dumpert.”

Uit wanhoop mailde ze misdaadjournalist Peter R. de Vries. Die reageerde al binnen een half uur en verwees haar door naar zijn zoon, advocaat Royce de Vries. Die ging voor haar aan de slag. “Na twee sommatiebrieven (ingebrekestellingen, red.) en anderhalve dag later was het filmpje eraf. Ik huurde ook een privédetective in om ervoor te zorgen dat het filmpje nergens anders opdook.”

Op 20 december 2017 was de zitting tegen Dumpert. “Ik wilde de gemaakte kosten voor de advocaat en dergelijke terug.” Maar dat is voor Janssen slechts bijzaak. “Ik hoop dat de rechter inziet dat het anders moet. Ze (Dumpert, red.) geven namelijk een platform aan mensen die dit soort filmpjes gebruiken om te chanteren. Ze beseffen niet wat voor leed ze daarmee kunnen aanrichten.”

De rechter volgde Janssen. De rechtbank oordeelde in februari 2018 dat Dumpert 10.000 euro per dag moet betalen als het fimpje toch opnieuw geplaatst wordt en dat Dumpert ‘ongeoorloofd het portret van Janssen openbaar heeft gemaakt’. De gemaakte kosten kreeg ze vergoed. “Dumpert is inmiddels al tien jaar een zeer actief platform, in al die jaren hebben we niet eerder met een dergelijke zaak te maken gehad. Daaruit blijkt dat Dumpert hier wel degelijk op acteert en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen”, luidde het toen bij de site.