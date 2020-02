Afperser ondertekende Nederlandse bombrieven met streepjes Raymond Boere

18 februari 2020

21u10

Bron: AD.nl 0 De afperser die sinds begin dit jaar bij tien bedrijven bombrieven liet bezorgen, ondertekende de brieven met een rij kleine streepjes met in het midden twee schuine strepen. Ook gebruikte de afzender 9 Volt-batterijen van het merk Industrial by Duracell.

De batterijen zijn volgens de politie uit elkaar gehaald en zonder omhulsel in de envelop gestopt. Dat maakte de politie bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De bombrieven werden bezorgd in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Kerkrade. Het gaat onder meer om banken, luxehotels, autobedrijven en een makelaar. Zeven brieven werden in de eerste dagen van dit jaar bezorgd uit naam van het Rotterdamse incassobureau CIB. Die gingen allemaal niet af. Vorige week kwamen er bij drie bedrijven opnieuw bombrieven die allemaal ontbrandden nadat de ontvangers ze hadden geopend. De dader had een andere envelop gebruikt zonder afzender.

Verdachte brief

De bombrieven hebben nog niemand verwond, maar volgens de politie had de ontvlambare inhoud zeker tot brandwonden kunnen leiden. En dus staan postkamers bij veel bedrijven weer op scherp. Vanmiddag moest de politie nog uitrukken naar een kantoor van de Rabobank in Utrecht omdat er een verdachte brief binnen was gekomen. Deze keer was het echter loos alarm.

De afperser eist een onbekend bedrag in bitcoins. Bij elk bedrijf wordt een ander bedrag geëist. Ook stopte de afzender van de bombrieven het explosieve materiaal steeds in een papieren souvenirzakje met daarop met aanzicht van Delft. De politie laat weten op de hoogte te zijn van waar de zakjes werden verkocht en hoopt dat er iemand iets opvallends heeft gezien.

Justitie heeft inmiddels een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Kijk hier naar onze video’s over de bombrieven: