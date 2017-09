Afperser eist 10 miljoen van enkele supermarkten. Anders brengt hij zaterdag giftige producten in omloop Koen Van De Sype

Bron: Bild 0 EPA De Duitse politie is met man en macht op zoek naar iemand die enkele grote Duitse supermarktketens – waaronder Aldi en Lidl – bedreigt. Hij eist 10 miljoen euro en als hij het geld tegen zaterdag niet heeft, dreigt hij ermee vergiftigde producten in omloop te brengen. En dat zou niet alleen in Duitsland kunnen gebeuren. De man bewees tien dagen geleden al dat hij dat kan.

De afperser liet voor het eerst van zich horen op de avond van 16 september. Hij meldde toen dat hij net voor sluitingstijd vijf vergiftigde potjes babyvoeding in de rekken had gezet van een aantal supermarkten in Friedrichshafen, in het zuiden van Duitsland. De politie liet meteen alle babyvoeding uit de rekken van de betrokken winkels halen en de inhoud onderzoeken. En het bleek niet om een loze bedreiging te gaan. In vijf potjes werd inderdaad een schadelijke stof gevonden.

Kort daarop volgde een nieuwe bedreiging. En deze keer wil de man geld: maar liefst 10 miljoen euro. Als hij dat niet krijgt, zou hij zaterdag opnieuw vergiftigd voedsel in winkels verspreiden. En deze keer zou het niet alleen om babyvoeding gaan. En het zou ook niet beperkt blijven tot Duitsland.

“We nemen de bedreiging zeer ernstig”, klinkt het bij Alexander Boger van het parket, dat intussen beelden heeft verspreid van een verdachte. Hij werd gespot op de veiligheidscamera van een aantal supermarkten. Er is een vijftiger te zien met een grijswitte muts, die door de winkel wandelt met een boodschappenmandje. “We vermoeden dat deze man het gif heeft verspreid”, klinkt het.

De man is van gemiddelde grootte en sportief gebouwd. Hij draagt op de beelden een bril, maar die zou volgens de politie nep kunnen zijn. Opmerkelijk zijn ook de witte zolen van zijn schoenen. “We houden er rekening mee dat het om een gewetenloze man gaat, die er geen probleem mee heeft dat er mensen zouden sterven”, aldus nog politiechef Uwe Stürmer.

De dader gaat ook heel methodisch te werk, zo blijkt. Hij verscheepte de producten op het juiste moment, zodat ze precies op de juiste dag in de rekken komen. Deze keer wil hij 20 producten vergiftigen van uiteenlopende merken. De politie vraagt klanten dan ook goed te kijken of de spullen die ze kopen geen tekenen vertonen dat ze al een keer open zijn geweest.

De politie wil zelf niet bekendmaken om welke winkelketens het precies gaat, maar de Duitse krant Bild zegt uit goede bron vernomen te hebben dat onder meer Aldi en Lidl erbij zijn. De autoriteiten hebben wel onthuld welk gif de afperser eerder gebruikte: ethyleenglycol, een kleur- en geurloze stof die zoet smaakt. 30 millimeter kan al schadelijk zijn voor een volwassene. Als er op tijd medicatie wordt opgestart, hoeft het echter niet dodelijk te zijn. “We willen iedereen vragen om alert te zijn, maar er is geen reden tot massale paniek of hysterie”, aldus nog Stürmer.

