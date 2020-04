Afgrijzen over applaus voor zorgverleners op propvolle brug in Londen: “Dit is om razend van te worden” KVDS

17 april 2020

15u02 0 Het gebeurde waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar ook dat kan vreselijke gevolgen hebben. Donderdagavond werd geklapt voor de zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk, maar beelden van het applaus op een propvolle brug in het centrum van Londen worden op grote verontwaardiging onthaald.

The scene from Westminster bridge #ClapForCarers pic.twitter.com/JpzM0YBjgH Damir Rafi(@ d_rafi1) link

Het tafereel speelde zich af op de Westminster Bridge, vlakbij het Britse parlement en Big Ben. Een hele horde mensen – sommigen met kinderen – stonden er dicht op elkaar gepakt te klappen.

“Perplex”

Een arts van het St Thomas’ Hospital (waar premier Boris Johnson behandeld werd voor Covid-19) postte er beelden van op Twitter en die werden in nog geen 24 uur meer dan 7,8 miljoen keer bekeken. “Ik stond perplex van het gebrek aan social distancing”, schreef dokter Damir Rafi erbij. En ook in de commentaren was er geen genade voor de aanwezigen.





“Klappen voor het zorgpersoneel, maar tegelijk datgene verspreiden waardoor ze zo onder druk staan en je niet houden aan die éne regel die je moet volgen. Echt slim”, klinkt het. “Social distancing, behalve op donderdag om 20 uur”, vult iemand aan. “Ongelofelijk.”

Anderen stellen het zelfs nog scherper. “Deze mensen zijn er de oorzaak van dat er de komende weken nog duizenden mensen zullen sterven aan het coronavirus.” En ook: “Wat is er toch aan de hand met deze mensen? Covidioten!”

Ook mensen uit de zorg lieten zich horen. “Dit is om razend van te worden. Ik ben verpleegster en dit tafereel maakt me ziek. We zouden het meer appreciëren mocht hier respect getoond worden voor social distancing dan voor het klappen zelf. Kan het iemand echt wat schelen? Verwacht maar dat we nog flink wat weken van foltering tegemoet gaan en dat hierdoor nog meer slachtoffers vallen.”

Politie

Ook de politie krijgt ervan langs. Niet alleen omdat de massaal aanwezige agenten het allemaal lieten gebeuren, maar ook omdat ze zelf meededen. Onder meer commissaris Cressida Dick van de Metropolitan Police was erbij.

In een reactie gaf het korps al toe dat de regels van social distancing inderdaad niet door iedereen gevolgd werden. “We herinneren onze agenten nochtans regelmatig aan het belang van die regel waar die toegepast kan worden en zullen dat blijven doen”, klinkt het.

