Afghanistan laat 1.500 talibangevangenen vrij kv

10 maart 2020

21u42

Bron: Reuters, Belga 4 De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft vandaag een decreet ondertekend dat toelaat dat talibangevangenen uit de Afghaanse gevangenissen worden vrijgelaten. Op die manier wil Ghani de weg vrijmaken voor rechtstreekse gesprekken met de guerillabeweging die een einde moeten maken aan de oorlog in Afghanistan die nu al achttien jaar aanhoudt.

Het decreet komt er na onderhandeling tussen de taliban en de Afghaanse overheid, aldus woordvoerder Sediq Sediqqi. Hij meldt op twitter dat de genadeverlening en vrijlating van 1.500 talibangevangenen zaterdag begint.“De procedure voor de vrijlating van 1500 talibangevangenen zal over 15 dagen afgerond zijn. Elke dag zullen er 100 gevangenen de Afghaanse cel verlaten”, stelt het decreet. Persbureau Reuters bericht dat de vrijgelaten talibanstrijders een document zullen moeten ondertekenen waarin ze beloven niet terug te keren naar het front.

Het decreet bepaalt dat de taliban en de Afghaanse overheid parallel met de vrijlating vredesgesprekken zullen voeren. Als er daarbij vooruitgang geboekt wordt, zal de overheid elke twee weken opnieuw 500 talibanstrijders vrijlaten tot er in totaal weer 5000 talibangevangenen op vrije voeten zijn. Volgens het decreet verbindt de taliban zich ertoe om in deze periode en daarna het geweld terug te dringen.



Commandanten van de taliban sturen voertuigen om de gedetineerden op te pikken. Zij zullen in ruil de 1000 overheidsmilitairen vrijlaten die door hen worden gevangen gehouden.