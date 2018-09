Afghanistan kent sinds begin dit jaar meer dan 200.000 oorlogsvluchtelingen AW

05 september 2018

10u47

Bron: Belga 0 In Afghanistan zijn sinds begin dit jaar meer dan 206.000 mensen hun dorpen en steden ontvlucht omwille van de strijd tegen de radicaalislamistische taliban. Dat blijkt uit een rapport van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Hulp (Ocha).

Volgens de volkerenorganisatie zijn vorige week alleen meer dan 5.400 mensen ontheemd geraakt, vooral wegens zware gevechten van de extremisten met regeringstroepen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een aanval van de taliban op de provinciehoofdstad Ghazni joeg midden augustus nog eens meer dan 30.000 mensen uit hun woonst weg.



Sinds januari schuilen er oorlogsvluchtelingen in 31 van 34 Afghaanse provincies. Kinderen onder de achttien jaar maken daar 57 procent van uit. Uit militaire bron blijkt dat de taliban ongeveer veertien procent van het grondgebied controleren.

Vorig jaar telde de VN tot begin september nog 275.000 binnenlandse vluchtelingen, over het hele jaar waren er ongeveer 450.000. Of die nog allemaal ontheemd zijn, is volgens de VN moeilijk vast te stellen, onder andere vanwege de gebrekkige toegang tot vele zwaar bekampte provincies.

Afghanistan telt naar schatting dertig miljoen inwoners.