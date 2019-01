Afghanistan en India eisen verklaring na controversiële uitspraken van Trump ttr

03 januari 2019

Bron: belga 0 Afghanistan en India uitten kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump na zijn controversiële uitspraken van gisteren. Op een persconferentie verklaarde Trump dat de Sovjet-Unie in 1979 er goed aan deed om Afghanistan binnen te vallen. Voor veel Afghanen is de Russische bezetting nog steeds een pijnlijk trauma. Naast Afghanistan schoffeerde Trump ook India, door lacherig te doen over een, door India gefinancierde, bibliotheek in Afghanistan.

"De Sovjet-Unie had een goede reden om Afghanistan binnen te vallen. Er gingen immers terroristen naar Rusland", verklaarde de Amerikaanse president gisteren na een meeting met zijn kabinet. De Afghaanse regering is 'not amused' met de uitlatingen en vraagt via de officiële kanalen een verklaring aan de VS.



De Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Salahuddin Rabbani, de zoon van een voormalige leider van het verzet tegen de Russische invasie, reageerde kritisch op Twitter. "De bezetting van de Sovjet-Unie was een ernstige schending van Afghanistan, van onze territoriale integriteit en nationale soevereiniteit. Elke andere claim tart historische feiten", aldus Rabbani.

Soviet occupation was a grave violation of Afghanistan’s territorial integrity & nat’l

sovereignty. Any other claim defies historic’l facts. Invasion was condemned by UN&int. comm. Heroic resistance & sacrifice of millions of Afghans 4 freed’m & independence ingrained n history. Salahuddin Rabbani(@ SalahRabbani) link

Controverse

Ook India kreeg van Trump een veeg uit de pan. Volgens de Amerikaanse president schept de Indiase minister-president Narendra Modi op over een bibliotheek, gebouwd door India, in Afghanistan. "Hij zegt zo vaak dat hij een bibliotheek heeft gebouwd in Afghanistan. En wij zijn verplicht om hem daarvoor de bedanken. Ik zou niet eens weten wat Afghanistan met een bibliotheek zou moeten aanvangen", sneerde Trump.

In een regeringsverklaring verduidelijkt India dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Afghanistan en de levenskwaliteit voor de Afghaanse bevolking. Indiaas Secretaris-Generaal Ram Madhav van regeringspartij Bharatiya Janata Party (BJP) ging op Twitter tegen Trump in. "Trump moet weten dat, terwijl hij anderen beledigt, India niet alleen bibliotheken heeft gebouwd, maar ook wegen, dijken en scholen.”

May be Trump should know that while he is decrying every other help in Af, India has been building not only libraries, but roads, dams, schools n even parliament building. We are building lives, for which d Afghan people thank us, no matter what others do or don’t. https://t.co/VUOIm1nuQd Ram Madhav(@ rammadhavbjp) link