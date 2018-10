Afghanen voor het eerst in acht jaar naar de stembus IB

20 oktober 2018

06u11

Bron: Belga 0 Vandaag kunnen de Afghanen hun stem uitbrengen in de verkiezingen voor de Wolesi Jirga, het lagerhuis van het parlement. De stembusgang wordt gezien als een test voor de presidentsverkiezingen van april volgend jaar, maar de taliban dreigen voor onrust te zorgen.

De parlementsverkiezingen vinden plaats met 3,5 jaar vertraging. Aanvankelijk zouden ze plaatsvinden in oktober 2015, maar ze werden twee keer uitgesteld door groeiende veiligheidsbedreigingen en disputen over verkiezingshervormingen. De laatste parlementaire verkiezingen dateren inmiddels al van september 2010.

De aanloop naar de verkiezingen ging gepaard met veel geweld. De afgelopen maanden kwamen tien kandidaten en tientallen burgers om bij aanslagen van de taliban en Islamitische Staat, onder meer op verkiezingsbijeenkomsten.

De taliban staan nog altijd sterk in het land, en controleren zelfs meer gebied dan ooit sinds de Amerikaanse interventie in Afghanistan in 2001 hen van de macht verdreef. De beweging is fel gekant tegen de verkiezingen, en riep haar strijders begin oktober op om het "door Amerika geleide proces in het hele land stop te zetten door er zware obstakels voor te creëren". Wel werd opgeroepen om zorg te dragen voor de Afghaanse burgers en hun bezit, en enkel de ordetroepen aan te vallen.

lees verder onder de foto:

Geweld vermijden

Om geweld op de verkiezingsdag te vermijden zullen 54.000 medewerkers van de Afghaanse veiligheidstroepen instaan voor de bewaking van de 5.000 stembureaus. Zo'n 2.000 bureaus blijven dicht, omdat de veiligheid niet gegarandeerd zal worden. De betrokken kiezers moeten in mobiele bureaus in nabijgelegen districten gaan stemmen.

Volgens de Afghaanse onafhankelijke verkiezingscommissie IEC lieten een kleine 9 miljoen mensen zich als kiezer registreren, waarvan zo'n 5,7 miljoen mannen en zo'n 3,1 miljoen vrouwen. Ruim 2.500 kandidaten strijden om een van de 249 zetels, onder wie 417 vrouwen.

Voor 33 van de 34 Afghaanse provincies werden er aparte kieslijsten opgesteld. De verkiezing in de provincie Ghazni is uitgesteld, omdat er geen overeenkomst kon gevonden worden over de kiesdistricten. Ook die in de provincie Kandahar werden met een week uitgesteld, nadat donderdag de politiechef van de provincie en de commandant van de provinciale inlichtingendienst werden doodgeschoten door de taliban.

Ook vrees voor fraude

Naast een vrees voor geweld bestaat er ook een vrees voor fraude bij deze parlementsverkiezingen. Grote partijen en analisten uitten twijfels over het aantal geregistreerde kiezers. Volgens de denktank Afghanistan Analysts Network overschrijdt in sommige kiesdistricten het aantal geregistreerde kiezers het geschatte aantal kiesgerechtigde kiezers.

Onder meer oppositiepartij Jamiat-e-Islami vroeg om biometrische hulpmiddelen op de verkiezingsdag, om kiezers te identificeren via vingerafdrukken en foto's. Om aan die eisen tegemoet te komen kocht de Afghaanse regering 22.000 biometrische identificatiesystemen, die ingezet zullen worden in alle stembureaus.

lees verder onder de foto:

Presidentsverkiezingen

De Afghanen moeten zaterdag niet enkel aangeven wie ze in hun parlement willen zien zetelen, ze mogen ook hun stem uitbrengen voor de districtsraden. Over zes maanden, op 20 april 2019, zijn het presidentsverkiezingen.