Afghanen voor het eerst in acht jaar naar de stembus: minstens 15 doden bij verschillende explosies aan kiesbureaus in Kaboel IB

20 oktober 2018

16u00

Bron: Belga 0 In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn bij een zelfmoordaanslag aan een stembureau minstens vijftien mensen om het leven gekomen. Bij de doden bevinden zich minstens acht politieagenten. Er zouden bovendien nog zeker zestig mensen gewond zijn geraakt bij de aanslag in het kieslokaal in de noordelijke wijk Sar-i Kottal. In Afghanistan vinden vandaag parlements- en districtraadsverkiezingen plaats.

Een journalist van het Franse persbureau AFP meldt dat kiezers op vlucht sloegen voor een explosie in het noorden van Kaboel. Ook andere getuigen maken nog melding van verscheidene ontploffingen in de hoofdstad.

Op andere plaatsen in het land worden de verkiezingen eveneens door geweld verstoord. In de provincie Tachar werden in enkele districten mortiergranaten afgevuurd door de taliban. In Ishkamish werd daarbij een huis getroffen, waardoor er één dode viel en acht mensen gewond raakten.

Moeizaam

De verkiezingen in Afghanistan verlopen bovendien nog om andere redenen moeizaam. Zo hebben in de provincies Kaboel en Kunar heel wat kiezers geen stem kunnen uitbrengen, omdat hun kiesbureau uren na het voorziene openingsuur nog altijd gesloten was wegens het ontbreken van verkiezingsmateriaal.

Als gevolg van de problemen heeft de kiescommissie beslist de openingstijden van de stembureaus te verlengen. Op de plaatsen waar het materiaal voor 13.00 uur zal aankomen, zal tot 20.00 uur (lokale tijd) gestemd kunnen worden. De kiesbureaus waar het materiaal nog later aankomt, zullen gesloten blijven. Maar daar zal morgen dan wel gestemd kunnen worden.

Ook vrees voor fraude

Naast een vrees voor geweld bestaat er ook een vrees voor fraude bij deze parlementsverkiezingen. Grote partijen en analisten uitten twijfels over het aantal geregistreerde kiezers. Volgens de denktank Afghanistan Analysts Network overschrijdt in sommige kiesdistricten het aantal geregistreerde kiezers het geschatte aantal kiesgerechtigde kiezers.

Onder meer oppositiepartij Jamiat-e-Islami vroeg om biometrische hulpmiddelen op de verkiezingsdag, om kiezers te identificeren via vingerafdrukken en foto's. Om aan die eisen tegemoet te komen kocht de Afghaanse regering 22.000 biometrische identificatiesystemen, die ingezet zullen worden in alle stembureaus.

3,5 jaar vertraging

De Afghaanse parlementsverkiezingen vinden plaats met 3,5 jaar vertraging. Aanvankelijk zouden ze plaatsvinden in oktober 2015, maar ze werden twee keer uitgesteld door groeiende veiligheidsbedreigingen en disputen over verkiezingshervormingen.

De taliban is fel gekant tegen de verkiezingen, en riep haar strijders begin oktober op om het “door Amerika geleide proces in het hele land stop te zetten door er zware obstakels voor te creëren”.

Presidentsverkiezingen

De Afghanen moeten zaterdag niet enkel aangeven wie ze in hun parlement willen zien zetelen, ze mogen ook hun stem uitbrengen voor de districtsraden. Over zes maanden, op 20 april 2019, zijn het presidentsverkiezingen.