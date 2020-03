Afghanen stellen team samen voor gesprekken met taliban IB

28 maart 2020

05u10

Bron: Belga 0 De Afghaanse regering heeft een team samengesteld, met daarin vijf vrouwen, dat binnenkort met de taliban gaat onderhandelen over beëindiging van het conflict dat het land al 18 jaar in zijn greep houdt. Het is een belangrijke stap in het proces om de strijdende partijen aan tafel te krijgen in het door de Verenigde Staten geleide vredesproces.

Vorige maand tekenden de VS en de taliban een akkoord om onderhandelingen mogelijk te maken tussen de opstandelingen en de Afghaanse regering. Lange tijd weigerden de taliban te praten met president Ashraf Ghani en noemden hem een Amerikaanse stroman. In ruil voor het opstarten van de gesprekken trekken de Amerikanen en hun bondgenoten zich de komende veertien maanden terug uit het land.

Het team zou weken geleden al bekendgemaakt worden, maar dat proces liep vertraging op door een politieke crisis in Afghanistan. Ghani's legitimiteit wordt aangevochten door zijn rivaal Abdullah Abdullah, die zichzelf ook tot president heeft uitgeroepen. Die strijd is nog niet gestreden, maar desondanks is het onderhandelingsteam nu een feit.