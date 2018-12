Afghanen spotten met voorstel voor verbod op langer dan 14 seconden staren naar vrouwen jv

13 december 2018

14u48

Bron: dpa 0 In Afghanistan zorgt een zogenaamd wetsontwerp van het ministerie van Vrouwenzaken voor heel wat spot en grappen op de sociale media. Het ontwerp zou naar verluidt voorzien dat mannen een boete van 10.000 afghani (ongeveer 115 euro) kunnen krijgen, indien ze een vrouw langer dan 14 seconden aanstaren.

Het ministerie van Vrouwenzaken verklaarde gisteravond weliswaar dat het slechts om een gerucht ging, maar de algemene hilariteit was niet meer tegen te houden.

Vrouwen zullen nu rondlopen met een stopwatch in de hand, postte een gebruikster van het sociale netwerk Facebook. Anderen deelden beelden waarop een man met een wandklok is te zien, die snel om de hoek kijkt. Als een andere man vraagt wat hij aan het doen is zegt hij: "Ik kijk of mijn lief eraan komt, maar ik moet oppassen dat dat niet langer dan 13 seconden duurt, want zelfs mijn vader heeft geen 10.000 afghani om de boete te betalen".

Het ontwerp en de daarmee gepaard gaande hilariteit is het grappigste wat de voorbije 20 jaar in Afghanistan is gebeurd, zei een inwoner van Kaboel. De trend is de laatste dagen viraal gegaan, vooral op Facebook en sommige gebruikers lijken te geloven dat de wet al is aangenomen. Andere gebruikers leggen er zich er niet bij neer, ook niet als ze een boete van een miljoen dollar zouden moeten betalen. Veel mannen hebben al een oplossing gevonden: "Draag een zonnebril".

Het is niet duidelijk waar het idee vandaan komt. Het ministerie van Vrouwenzaken verklaarde dat berichten over het wetsontwerp onwaar zijn.

Seksuele intimidatie, zoals aanstootgevende gebaren, uitingen en fysieke benaderingen evenals ongewenste aanrakingen, zijn in Afghanistan dagelijkse kost.

Meer over Afghanistan

samenleving

Facebook