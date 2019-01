Afghaanse vrouwen willen vrede maar niet ten koste van verworven rechten: “Zonder het regime van Taliban te herstellen"



AW

31 januari 2019

15u17

Bron: De Volkskrant, Al Jazeera 0 Al meer dan zeventien jaar wordt er oorlog gevoerd in Afghanistan. Een doorbraak lijkt eindelijk binnen handbereik nu de VS en de Taliban praten over vrede. Maar dat vredesoverleg zou voor Afghaanse vrouwen wel eens ongunstig kunnen uitdraaien.

Terwijl de Amerikaanse gezanten druk onderhandelen met enkele leden van de Taliban, een islamitische beweging in Afghanistan, maken maatschappelijk actieve vrouwen zich zorgen over de vredesonderhandelingen: daar mogen vrouwen niet de dupe van worden.



“We willen niet terug naar af”, zegt Robina Hamdard van het Afghanistan Women’s Network (AWN) in een telefonisch interview met de Nederlandse krant de Volkskrant. “We hebben de afgelopen zeventien jaar bepaalde dingen bereikt. Dat willen we niet allemaal verliezen.”

Onderwijs en werk

Sharifa Sofi, een Afghaanse vroedvrouw, beaamt het verhaal van Robina: “We willen vrede maar zonder het regime van de Taliban te herstellen. Dat was een slechte tijd voor vrouwen. Zo mochten we bijvoorbeeld absoluut niet werken.” De enige uitzondering waren vrouwelijke dokters en verpleegsters: zij mochten werken maar enkel onder streng toezicht en in opdracht van mannelijke collega’s.

Om te controleren dat vrouwen zich aan de vooropgestelde regels hielden, voerde de Taliban regelmatig patrouilles uit. Het Departement ter Bevordering van de Deugd en Bestrijding van Zondigheid stond in voor het handhaven van de rechtsorde: vrouwen die niet gehuld waren in de voorgeschreven kledij, of vrouwen die zich zonder mannelijke begeleider op straat waagden, werden gearresteerd.

Herhalen van de geschiedenis

Sinds de tussenkomst van de VS in 2001 werd het strenge regime stilaan vervangen door een vrouwvriendelijker klimaat. Meisjes gaan naar school en vrouwen oefenen een beroep uit als ze dat willen. Eenmaal de Amerikaanse troepen zich terugtrekken, vrezen vele vrouwen dat “de geschiedenis zich misschien zal herhalen”.

“Vrouwen zullen nog steeds toegang krijgen tot het onderwijs en van bepaalde rechten genieten”, getuigt een lid van de Taliban anoniem aan Al Jazeera. Ook de woordvoerder van de islamitische beweging benadrukt dat de Taliban op zoek is naar “manieren om samen te leven met de huidige Afghaanse instellingen”.

“Tijd om te vertrekken”

Hoe dan ook is het tijd dat de buitenlandse strijdkrachten vertrekken, vindt de woordvoerder. “Het Afghaanse volk heeft zeventien jaar lang moeten afrekenen met gruwel en horror. Als de VS na al die jaren nog steeds geen vrede kunnen brengen, is het tijd om te vertrekken.”