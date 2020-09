Afghaanse vicepresident overleeft bomaanslag in Kaboel HLA

09 september 2020

07u06

Bron: Belga 0 De vicepresident van Afghanistan, Amrullah Saleh, heeft een bomaanslag in het centrum van de hoofdstad Kaboel overleefd. Een bom explodeerde toen het konvooi van de vicepresident passeerde, maar Saleh wist te ontkomen aan de krachtige explosie. Verschillende lijfwachten raakten gewond, zo melden regeringsmedewerkers aan verschillende internationale persagentschappen. Een aantal burgers kwam om het leven, anderen raakten gewond.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er twee doden vielen en twaalf mensen gewond raakten. Regeringsmedewerkers spreken van een autobom of een bermbom. Kilometers verder was een rookwolk te zien.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar Saleh staat wel bekend als een hevige tegenstander van de taliban, de islamistische groepering die delen van het land controleert. Binnenkort starten in Qatar vredesgesprekken, maar er is nog steeds geen datum voor de gesprekken tussen regering en taliban.

De voorbije maanden waren politici, activisten en religieuze leiders het doelwit van aanslagen. De verantwoordelijken zijn niet gekend, maar sommige experts menen dat de aanslagen de Afghaanse burgermaatschappij moeten verzwakken in aanloop naar de vredesgesprekken.