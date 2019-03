Afghaanse vicepresident ontkomt aan drie aanvallen van taliban KVE

31 maart 2019

16u35

Bron: Belga 0 De Afghaanse vicepresident Abdul Rasjid Dostoem is gisteravond tot drie keer toe kunnen ontkomen aan een hinderlaag van de taliban. Dat hebben regeringsmedewerkers meegedeeld.

Het konvooi van Dostoem werd op de autosnelweg Balkh-Jowzjan op drie verschillende plaatsen onder vuur genomen. De vicepresident, die op weg was naar zijn woonplaats in de noordelijke provincie Jowzjan, werd onder meer met raketten en andere zware wapens bestookt. Dostoem bleef ongedeerd, maar een van zijn lijfwachten kwam wel om het leven, twee andere lijfwachten raakten gewond.

Volgens zijn medewerkers had Dostoem vooraf informatie gekregen over een op handen zijnde aanval van de taliban, maar heeft hij toch geweigerd om het vliegtuig te nemen.

De Afghaanse vicepresident had vorig jaar ook al een door IS opgeëiste zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kaboel overleefd. Toen stierven er 23 mensen en vielen er 107 gewonden.

Ondanks de vredesgesprekken tussen de taliban en de VS, heeft de jihadistische organisatie de aanvallen in het noorden van Afghanistan opgevoerd.