Afghaanse taliban stenigen man die verdacht wordt van overspel ep

14 februari 2018

16u24

Bron: Belg 0 De radicaalislamitische taliban hebben in het noorden van Afghanistan een 25-jarige man tot de dood gestenigd. Het slachtoffer werd door de taliban bestraft omdat hij zijn vrouw zou hebben bedrogen, meldt het bestuur van de provincie Sar-e Pol.

De steniging vond zondag plaats in Laghmani, een buitenwijk van de provinciale hoofdstad Sar-e Pol, zo meldt Zabihullah Amani, de woordvoerder van de provincie. Gebeurtenissen die zich afspelen in talibangebied, raken wel vaker pas enkele dagen later later officieel bekend.

Lot van vrouw?

De man werd ervan verdacht de liefde te hebben bedreven met een andere vrouw. De taliban hadden de man een jaar lang opgesloten in een gevangenis in het district Kohistanat, voor tot steniging over te gaan. Over het lot van zijn buitenechtelijke geliefde is niets bekend. Doorgaans straffen de taliban de vrouw even hard of zelfs harder dan de man.

Opmars van taliban

De islamistische extremisten hebben niet gereageerd op de bekendmaking van de steniging. Nu de taliban opnieuw aan een opmars bezig zijn in Afghanistan, wordt in elk geval vaker melding gemaakt van radicaalislamitische rechtspraak. Over het aantal gevallen bestaat geen duidelijkheid.

Volgens het Amerikaanse leger controleert of beïnvloedt de taliban ongeveer 13 procent van het land. Andere bronnen hanteren nog een hoger percentage.