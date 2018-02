Afghaanse speciale eenheden bevrijden dertig burgers uit taliban-gevangenis TK

19 februari 2018

10u58

Bron: Belga 1 Afghaanse speciale eenheden hebben dertig burgers bevrijd uit een taliban-gevangenis in de oostelijke Afghaanse provincie Laghman. Dat zegt een functionaris vandaag.

De eenheden bestormden zaterdagmiddag een gevangenis in het district Alingar tijdens een operatie in de regio die twee dagen duurde, zegt een woordvoerder van de provinciegouverneur van Laghman, Sarhadi Zwak. Drie talibanstrijders werden gedood, verschillende anderen raakten gewond. Er zouden zo'n 30 gevangenen bevrijd zijn, en de Afghaanse eenheden namen ook wapens in beslag.

Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid zegt dat de berichten vals zijn en dat er geen gevangenis bestaat van de taliban in de regio. Hij vertelde ook dat de Afghaanse troepen zich moesten terugtrekken na hevige weerstand van de groep.

De taliban houden veel personen gevangen die ze ervan verdenken steun te verlenen aan de regering, maar ook bijvoorbeeld mensen met een buitenechtelijke relatie. Op 17 juli vorig jaar werden 27 burgers bevrijd uit een gevangenis van de taliban in de provincie Helmand, in het zuiden van het land.