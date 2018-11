Afghaanse regering wil vredesoverleg met taliban ttr

28 november 2018

De Afghaanse regering wil serieus werk maken van vredesbesprekingen, waarbij ook de taliban aan tafel zitten. President Ashraf Ghani stelde een onderhandelingsteam van twaalf mensen samen onder leiding van zijn stafchef. De president zei dat tijdens de Afghanistan Conferentie, die vandaag plaatsvindt in Genève. Volgens Ghani staat of valt het vredesproces met succesvolle verkiezingen in zijn land volgend voorjaar.

De Afghaanse regering streeft naar een vredesovereenkomst, waarin de taliban onderdeel worden van een democratische samenleving waar de rechten van vrouwen zijn gewaarborgd, aldus Ghani. Volgens de president zal het zeker vijf jaar duren om een vredesovereenkomst uit te voeren. “Ik ben blij dat ik vandaag kan aankondigen dat na enkele maanden intensief overleg met de burgers in het land, we een stappenplan hebben geformuleerd voor vredesbesprekingen”, verklaarde Ghani. Zijn stafchef zal de onderhandelingen leiden.

Volgens Ghani zijn succesvolle verkiezingen volgend jaar cruciaal voor het slagen van de besprekingen. “Het Afghaanse volk heeft een gekozen regering met een mandaat nodig om het vredesakkoord ten uitvoer te brengen en het maatschappelijke verzoeningsproces te leiden.”

Afghanistan heeft een roerige geschiedenis. Na onder andere een invasie door Rusland heersten de taliban tot 2001. Die werden verdreven door de inval van de VS maar bleven actief in het land. De VS zijn nog met ongeveer 15.000 man in het land en er is een VN-vredesmacht. Het land kampt met een hoge werkloosheid, een zwakke economische groei en een groot aantal binnenlandse vluchtelingen in verband met de zwakke veiligheidssituatie.