Afghaanse regering controleert nog amper helft van het grondgebied kv

01 november 2018

06u25

Bron: Belga 0 De Afghaanse regering heeft slechts de controle over iets meer dan de helft van het grondgebied van Afghanistan, het minste sinds 2015. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans inspectierapport (Sigar) in de kader van de heropbouw van het land.

Einde juli controleerden de Afghaanse veiligheidsdiensten zo'n 55,5 procent of 226 van de 407 districten. Het aantal districten waar nog om gestreden wordt, nam toe van tien tot 132, of zowat een derde van het land.

Ongeveer twaalf procent (49 districten) is onder controle van de taliban. Ook de islamisten hebben dus terrein verloren, want in mei controleerden ze nog 59 districten.





Het probleem zou liggen bij het feit dat de Afghaanse veiligheidstroepen uitgedund zijn, terwijl er steeds meer aanslagen van de taliban plaatsvinden.