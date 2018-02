Afghaanse president wil taliban erkennen als politieke groepering Redactie

Bron: Belga 2 De Afghaanse president Ashraf Ghani wil de taliban erkennen als een legitieme politieke groepering. Dat zei hij aan de start van een vredesconferentie in Kaboel. Ghani zei dat een politiek kader moet uitgewerkt worden voor het voeren van vredesonderhandelingen. Dat moet volgens hem samengaan met een wapenstilstand en de erkenning van de taliban.

In ruil moet de beweging de Afghaanse regering erkennen en de rechtsstaat respecteren. "Talibanleiders en alle leden, de beslissing ligt in jullie handen. Accepteer de vrede, kom naar de onderhandelingstafel en laat ons dit land samen opbouwen", klonk het. Hij bood ook aan talibanleden die gevangen worden gehouden, vrij te laten en hun naam van de internationale zwarte lijsten te halen.

Het aanbod van de president is opmerkelijk, omdat hij in het verleden de taliban met de regelmaat van de klok "terroristen" of "rebellen" noemde.

Ghani richtte zich niet enkel tot de taliban, maar ook tot de regering van buurland Pakistan. "We zijn klaar om gesprekken te starten met Pakistan, het verleden te vergeten en een nieuw hoofdstuk te starten", klonk het.

De bijeenkomst in Kaboel is de tweede in het kader van het zogenaamde Kaboelproces, dat vrede moet brengen in een land dat al decennia geteisterd wordt door geweld en bloedvergieten. De eerste conferentie vond in juni vorig jaar plaats.