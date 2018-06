Afghaanse president verlengt wapenstilstand met taliban met tien dagen avh

17 juni 2018

21u47

Bron: Belga Een woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani liet vandaag weten dat de wapenstilstand met de Taliban met tien dagen verlengd wordt. Dat meldt Reuters. De wapenstilstand is de eerste in meer dan vijftien jaar.

De taliban stemde in met drie dagen, tijdens het Suikerfeest, de regering met acht dagen, tot woensdag 20 juni. Zaterdag liet Ghani in een tv-toespraak al weten dat hij de wapenstilstand wilde verlengen tot na 20 juni, maar de taliban reageerde al dat ze die verlenging niet zullen volgen. Zondagavond viel de taliban weer doelwitten van de veiligheidsdiensten aan in de provincies Helmand en Kandahar.

Miljoenen Afghanen vierden de afgelopen dagen de wapenstilstand, en het Suikerfeest. Op verschillende plaatsen in het land was te zien hoe soldaten van het regeringsleger en talibanstrijders verbroederden.

De taliban stemden ermee in tijdens het Suikerfeest de aanvallen op het "marionettenregime" in Kaboel tijdelijk te stoppen. Beide partijen hielden zich de afgelopen dagen aan dat voornemen. In de oostelijke provincie Nangarhar waren wel twee aanslagen, waarbij zeker 55 doden vielen. Een van aanslagen werd opgeëist door IS, dat sterk staat in Nangarhar.

In de tv-toespraak van gisteren zei Ghani ook dat hij ervoor open stond om de aanwezigheid en de rol van de buitenlandse troepen in Afghanistan te bespreken.

Zowel Washington als Brussel verwelkomden de uitspraken van Ghani.

Een woordvoerster van de president liet Reuters weten dat de Afghaanse veiligheidstroepen zich wel mogen verdedigen als ze aangevallen worden.