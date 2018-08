Afghaanse president kondigt nieuw staakt-het-vuren aan met taliban avh

19 augustus 2018

16u48

Bron: Belga 0 Vanaf morgen geldt opnieuw een wapenstilstand van de Afghaanse troepen tegen de rebellen van de taliban. Die zou drie maanden duren, op voorwaarde dat ook de taliban hun aanvallen stopzetten. Dat heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani aangekondigd in een televisietoespraak naar aanleiding van de 99ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land.

In juni schortten de Afghaanse autoriteiten hun militaire operaties tegen de taliban ook al eens op, toen naar aanleiding van het einde van de ramadan. Het was de eerste nationaal geldende wapenstilstand in meer dan vijftien jaar in het land. Dat staakt-het-vuren hield drie dagen stand. De regering wilde het wel verlengen, maar de islamistische talibanrebellen hielden zich er niet aan.