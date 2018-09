Afghaanse president: "Afghanen lijden aan waanidee dat Duitsland met goud is geplaveid" Redactie

Bron: Belga 0 Vele Afghanen lijden aan het "waanidee dat Duitsland met goud is geplaveid". Dat zegt de Afghaanse president Ashraf Ghani in een interview met de Duitse krant Bild. Hij vraagt zijn landgenoten om twee keer na te denken alvorens naar Duitsland te migreren.

Volgens Ghani doen veel Afghanen uit de middenklasse, die heel wat economische mogelijkheden in eigen land hebben, handenarbeid in Duitsland. "Begrijp me niet verkeerd, ik ben trots op handenarbeid", zegt Ghani. "Maar het houdt wel een significante daling in voor deze mensen."

"Niet veroordelen"

De Afghaanse leider roept Duitsers ook op om niet bang te zijn van Afghaanse vluchtelingen. "Veroordeel alstublieft niet de hele natie voor de acties van één, twee of drie mensen." Ghani verwijst naar een debat in Duitsland over hoe misdaden moeten worden aangepakt die asielzoekers hebben gepleegd. Momenteel lopen er twee rechtszaken in Duitsland waarbij Afghanen beschuldigd worden van de dood van tienermeisjes.