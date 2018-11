Afghaanse moet dochter verkopen om te overleven: “Anders zouden we allemaal verhongeren” DVDA/SVM

22 november 2018

18u50

Bron: VTM Nieuws/CNN 0 Schrijnende toestanden in Afghanistan: Mamareen moest zelfs haar dochter verkopen om haar twee andere kinderen eten te kunnen geven. De Afghaanse vrouw is lang niet de enige die geen uitweg meer ziet, meldt CNN. De VN schat dat meer dan 275.000 mensen ontheemd zijn geraakt door de extreme droogte in het land.

Grote boosdoener is in dit geval dus het klimaat. In vier jaar tijd is er veel te weinig neerslag gevallen. Als gevolg daarvan is de opiumproductie nu bijvoorbeeld met een derde teruggevallen. Er groeien geen planten meer en de dieren sterven van de droogte. Verschillende gezinnen kunnen hun kinderen geen eten meer geven en zien geen andere optie om te overleven dan één van hun kinderen te verkopen.

“Ze weet nog niet wat haar te wachten staat”

CNN ging in een vluchtelingenkamp in de buurt van Herat praten met Mamareen. Ze verloor haar echtgenoot in de oorlog, nu raakt ze dus ook nog eens haar dochter Akila (6) kwijt. “Ik ben vanwege de droogte uit mijn dorp moeten vluchten met mijn drie kinderen. Ik dacht dat ik hier geholpen zou worden, maar ik kreeg helemaal niets. Om te voorkomen dat we allemaal zouden verhongeren, heb ik mijn dochter verkocht voor 3.000 dollar (2.600 euro). Tot nu toe heb ik echter nog maar 70 dollar (61 euro) ontvangen.”

“Ze weet nog niet wat haar te wachten staat. Ze kán het ook niet beseffen, ze is nog een kind. Niemand verkoopt met plezier een stuk van zijn hart, maar ik had geen andere keuze.”

“Binnen drie jaar afbetaald”

De koper bevond zich in hetzelfde vluchtelingenkamp. Najmuddin is van plan om het meisje later uit te huwelijken aan zijn zoon Sher Agha. Voor hem maakt de deal deel uit van de cultuur, al wilde hij naar eigen zeggen ook zijn goed hart tonen.

“Haar familie had niets om te eten, ze hadden veel honger. Ik ben ook arm, maar ik ben er zeker van dat ik dat bedrag zal kunnen afbetalen. Binnen twee of drie jaar moet dat zeker lukken.”

Het gaat hier toch om kinderen, probeerde de cameraman nog. “Dat doet er niet toe, zo’n dingen gebeuren hier”, luidde het antwoord. “Niemand schrikt zelfs als een oude man in het huwelijksbootje stapt met een jong meisje.”

Schulden

Ook Najmuddin werd trouwens het slachtoffer van de droogte, daar in het westen van Afghanistan. “We konden geen meloenen meer kweken en ook de andere oogsten vielen tegen. De schapen, koeien en geiten zijn gestorven van de honger, ook voor hen was er natuurlijk geen eten meer.”

Een man wat verderop verkocht zijn vierjarige dochter dan weer aan een volwassen man van twintig jaar. “Ik had geen andere keuze, ik heb geen geld en geen inkomsten. Om mijn schulden te betalen, moest ik mijn dochter afstaan.”