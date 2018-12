Afghaanse ‘mini-Messi’ met familie op de vlucht voor taliban kv

06 december 2018

21u45

Bron: BBC, BMFTV 4 Het zevenjarige Afghaanse jongetje dat in 2016 wereldberoemd werd met zijn geïmproviseerd voetbaltruitje van Lionel Messi, is voor de tweede keer met zijn familie zijn woning ontvlucht. Volgens zijn moeder is het jongetje dankzij zijn faam nu een doelwit van de taliban.

Bijna drie jaar geleden ging een foto viraal van de nu zevenjarige Murtaza Ahmadi, waarop te zien was hoe hij een zelfgemaakte Messi-t-shirt droeg. Een paar weken later kreeg de jongen twee gesigneerde voetbaltruitjes en een voetbal van Lionel Messi en hij kreeg de kans om zijn held te ontmoeten in Qatar.

De familie van het jongetje deelt nu mee dat ze hun woning de zuidoostelijke provincie Ghazni ontvlucht zijn, nadat ze bedreigd werden door de taliban. Het gezin vertoeft momenteel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In 2016 vluchtten ze al kort naar Pakistan, maar ze moesten kort nadien terugkeren omdat hun geld opraakte.



De “bekendheid” van hun zoontje komt hen nu duur te staan, zeggen Murtaza Ahmadi’s ouders. De taliban is er immers onterecht van overtuigd dat het gezin geld kreeg van zijn de bekende voetballer. “Lokale gangsters belden ons op en zegden: ‘jullie zijn rijk geworden, betaal het geld dat jullie hebben gekregen van Messi of we zullen jullie zoon afnemen”, vertelde zijn moeder Shafiqa aan AFP. “Ze hebben gezegd dat ze hem in stukken zullen hakken als ze hem te pakken krijgen.” Shafiqa en haar gezin zijn Hazari’s, een volk dat het sjiitische geloof aanhangt. Ze worden geviseerd door de soennitische taliban, die al 4.000 gezinnen uit de regio verdreef.

Samen met haar man en kinderen sloeg ze in het midden van de nacht in allerijl op de vlucht toen er in de buurt geweerschoten weerklonken. Al hun bezittingen, inclusief Murtaza’s Messi-truitje, bleven achter in het huis.

“Ik mis Messi”, vertelde Murtaza in Kabul aan AFP over zijn grote held, die hij ooit hoopt terug te zien. “Als ik groot ben, wil ik ook Messi zijn.”