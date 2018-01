Afghaans kantoor Save the Children aangevallen: 4 doden, 15 gewonden IB- MVDB

24 januari 2018

10u43

Bron: ANP 2 Bij een aanval op een kantoor van de internationale hulporganisatie Save the Children in het Afghaanse Jalalabad zijn vandaag zeker vier mensen omgekomen en circa vijftien gewond geraakt. Daarnaast is een van de daders gedood door militairen en een ander blies zich op.

Het doelwit is een van de grootste hulpcentra van het land waar ongeveer honderd mensen werken. Jalalabad ligt circa 125 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kaboel. Een zelfmoordterrorist blies zich voor de ingang op en even later drongen gewapende mannen schietend binnen. Het is onduidelijk tot welke extremistische groep de aanvallers horen. In de regio zijn de taliban actief, net als een klein groepje terroristen die zichzelf tot Islamitische Staat rekent. Veiligheidstroepen proberen de aanvallers uit te schakelen.

Afgelopen weekeinde vielen Taliban een groot hotel in Kaboel aan. Daarbij zijn zeker twintig mensen gedood.