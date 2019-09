Afghaan die toeristen neerstak in Amsterdam, wilde "profeet beschermen" ttr

02 september 2019

15u43

Bron: belga 3 buitenland Een Afghaan die vorig jaar twee Amerikaanse toeristen neerstak op Amsterdam Centraal Station, heeft zijn daad gemotiveerd met de verdediging van de islam. Hij wilde "wrede en oneerlijke mensen" doden, zei de 20-jarige man op de eerste dag van zijn proces. De twee Amerikanen raakten levensgevaarlijk gewond.

Jawed S. woonde in Duitsland. Zijn asielaanvraag was er verworpen. Hij kwam met de trein van Duitsland naar Nederland. "Ik was naar Nederland gekomen om mijn profeet te beschermen", zei hij bij aanvang van zijn proces. De man wilde hem verdedigen tegen de beledigingen van PVV-leider Geert Wilders. De door Wilders uitgeschreven (en later afgeblazen) cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed zou de rechtstreekse aanleiding hebben gevormd voor de woede bij de Afghaan.

Zijn bedoeling was echter niet om Amerikanen iets aan te doen. Hij wilde met zijn terroristische aanslag Nederlanders aanvallen, omdat die in zijn ogen niks deden tegen de beledigingen die Wilders uitte richting zijn profeet. De man wordt poging tot moord respectievelijk doodslag met een terroristisch motief ten laste gelegd.

De Afghaan zegt dat hij geen psychische aandoening heeft. "Psychisch ben ik kerngezond", aldus Jawed S. Hij kwam daarmee terug op een eerdere verklaring, waarin hij zou hebben gezegd dat hij wel kampt met psychische klachten. Het onderzoek naar de geestelijke gezondheid van S. in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie in Nederland, is noodgedwongen heel beperkt geweest.

Problemen

Een van de oorzaken daarvan was dat S. tijdens een inleidende zitting herhaalde bereid te zijn geweld te gebruiken. Hij heeft als gevolg daarvan veel in afzondering gezeten, omdat het PBC zich genoodzaakt zag de veiligheid van personeel en gedetineerden voorop te stellen.

Daarnaast weigerde de Afghaan grotendeels mee te werken aan het onderzoek in het PBC. De problemen rond het onderzoek hebben ertoe geleid dat de deskundigen nauwelijks tot geen conclusies hebben kunnen trekken over zijn psychische toestand.

Door de steekpartij liep een van Amerikaanse toeristen een "vrijwel complete dwarslaesie" op. Hij zit nog altijd in een rolstoel. Volgens de rechter was zijn ruggenmerg bijna helemaal doorgesneden. Het tweede slachtoffer werd geraakt onder zijn rechterborst en in zijn rechteronderarm. Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest met spoed worden geopereerd. Door een beschadiging van een zenuw heeft de man nog altijd een dof en tintelend gevoel in zijn arm.

Na zijn terreurdaad werd de Afghaan door agenten neergeschoten. Het is nog niet duidelijk wanneer een uitspraak wordt verwacht in het proces.