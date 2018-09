Afghaan (19) die in Amsterdam twee Amerikanen neerstak, zette haatfilmpje Wilders online: "Hij dacht de aanslag zelf niet te overleven" mvdb ib

04 september 2018

23u45

Bron: ANP - RTL - Belga 7 Enkele uren voor zijn terreurdaad in het centraal station van Amsterdam heeft Jawed S. een filmpje op Facebook geplaatst waarin een foto van de Nederlandse politicus Geert Wilders wordt getoond met een rood kruis erdoorheen. Dat meldt RTL Nieuws. Jawed S. zou verwacht hebben de aanslag zelf niet te overleven. Dat zegt zijn advocaat, die aan persbureau ANP meldt dat er een testament gevonden is in de woning van de 19-jarige terreurverdachte in Duitsland.

In het bewuste filmpje dat Jawed S. voor zijn daad op Facebook plaatste, wordt gezegd dat Wilders de islam en de profeet heeft beledigd. Ook wordt de vlag van Nederland verbrand.

RTL Nieuws sprak in Duitsland met oud-klasgenoten van de terreurverdachte. Volgens RTL Nieuws veranderden de activiteiten van Jawed S. op Facebook. Hij richtte zich steeds meer op het geloof en deelde iedere dag wel een filmpje waarin de profeet Mohammed centraal stond. Ook veranderde het uiterlijk van de Afghaan, zo liet hij een baard staan.



Op 29 augustus, twee dagen voor de terreurdaad, plaatste S. een meme (bewerkte foto) op zijn profiel waarin een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken.

lees verder onder de tweet:

Dit is Jawed S., de man die naar Nederland kwam 'om Wilders te... https://t.co/BKw2FzfYV6 pic.twitter.com/QpQa1R3vdo RTL Nieuws(@ RTLnieuws) link

Volgens RTL Nieuws woonde S. in de omgeving van zijn school, in een klein opvanghuis voor vluchtelingen. De Afghaan probeerde sinds die tijd een Duitse verblijfsvergunning te krijgen.

Jawed S. stak vrijdagmiddag twee Amerikaanse toeristen neer in het centraal station van Amsterdam. De politie schoot hem daarop neer. De toeristen raakten zwaargewond. Jawed S. was bewust naar Nederland gereisd om er een aanslag te plegen. De man zei dat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam veelvuldig worden beledigd in Nederland. De verdachte vernoemde in dat verband ook Wilders.

lees verder onder de foto:

Testament

Jawed S. hield er rekening mee dat hij zijn actie in het Centraal Station van Amsterdam niet zou overleven. Dat zegt zijn advocaat Simon van der Woude deze avond aan het Nederlandse persagentschap ANP. "Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden."

S. heeft volgens Van der Woude naar eigen zeggen ongeveer drie jaar geleden in Duitsland asiel aangevraagd. "Hij gaat daar naar school en spreekt redelijk goed Duits. In Duitsland heeft hij zich nooit schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit en is niet bij de politie bekend. Hij is moslim en bezoekt de moskee regelmatig. Hij heeft verklaard dat zijn ouders overleden zijn en dat voor hem vier dingen belangrijk zijn: Allah, de islam, de Koran en de profeet Mohammed", aldus van der Woude.