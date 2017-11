Afgezette vicepresident Mnangagwa keert terug naar Zimbabwe jv

08u12

Bron: belga 0 AFP Emmerson Mnangagwa (71), de nummer twee van Zimbabwe die twee weken geleden nog werd afgezet door president Mugabe, zal vandaag terugkeren naar Zimbabwe. Dat maakt zijn partij Zanu PF bekend op Twitter.

Robert Mugabe (93) hield de eer gisteren aan zichzelf en zette uiteindelijk uit eigen beweging een stap opzij als president nadat in het parlement een afzettingsprocedure was opgestart. De positie van Mugabe was onhoudbaar geworden toen hij eerder deze maand zijn nummer twee, vicepresident Emmerson Mnangagwa, afzette om de baan vrij te maken voor zijn vrouw Grace Mugabe.

Maar de verwijdering van Mnangagwa, die naar buurland Zuid-Afrika trok, lokte massaal protest uit en het leger nam uiteindelijk de controle van het land over.

De grondwet stelt dat de vicepresident de leiding van het land nu moet opnemen. Momenteel komt enkel Phelekezela Mphoko in aanmerking. Maar de aanhanger van Grace Mugabe werd in de cel geplaatst. Zanu PF laat weten dat Mnangagwa zal terugkeren naar zijn thuisland om later op de dag ingezworen te worden, weet BBC.