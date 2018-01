Afgezette vicepremier Catalonië Oriol Junqueras blijft in de cel LB/TT

Bron: ANP 21 EPA De voormalige vicepremier van Catalonië, Oriol Junqueras, blijft vastzitten. Het Spaanse Hooggerechtshof besloot daartoe omdat het risico bestaat dat de politicus opnieuw over de schreef gaat. De autoriteiten verdenken hem van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. In het separatistische kamp wordt woedend gereageerd op de beslissing.

De drie rechters namen het besluit unaniem. Junqueras verblijft al twee maanden achter de tralies.

De rechters stelden dat er geen bewijs is dat Junqueras "het pad dat hij tot dusver heeft gevolgd" inmiddels heeft verlaten. Daardoor mist de voorman van de partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vermoedelijk de eerste sessie van het nieuwe Catalaanse parlement op 17 januari, waarvoor hij ook verkozen is.

Junqueras gaf na de beslissing een boodschap aan zijn aanhangers via zijn Twitter-account. "In de dagen die komen, blijf sterk en verenigd. Verander de verontwaardiging in moed en doorzettingsvermogen. De woede in liefde. Denk altijd aan de anderen. Blijf volhouden, ik zal ook volhouden. Bedankt voor jullie steun. Ik hou van jullie."

"Waanzinnig en absurd"

Verschillende politici hebben al verontwaardigd gereageerd op de beslissing van het Hooggerechtshof. Ada Colau, de linkse burgemeester van Barcelona, sprak van een "waanzinnige en absurde beslissing", zeker aangezien Junqueras geen enkele daad van geweld heeft gesteld.

De afgezette Catalaanse premier noemde Junqueras in een Twitter-boodschap een "gijzelaar". "Er is een conflict op te lossen tussen Catalonië en Spanje. Wij hebben altijd de weg van de vrede en de dialoog verdedigd. De urnes hebben drie keer ondubbelzinnig gesproken."

Dezelfde boodschap bij de voorzitter van het Catalaanse parlement, Carme Forcadell. "Vandaag is een trieste dag. De drie koningen komen, maar vier vaders mogen niet bij hun kinderen zijn. Wij willen jullie thuis hebben."

Onafhankelijkheidsverklaring

Junqueras zit in voorlopige hechtenis vanwege zijn aandeel in de campagne om de noordoostelijke regio Catalonië af te scheiden van Spanje. Zijn voormalige politieke baas, Carles Puigdemont, is naar ons land gevlucht. Madrid ontsloeg het Catalaanse regiobestuur in oktober. Dat besluit volgde op een onafhankelijkheidsverklaring in het regioparlement.

Het Hof ontkent trouwens dat zijn vonnis politiek geïnspireerd is. Naar onafhankelijkheid streven is legitiem, "want de grondwet staat elke politieke stellingname toe".

AFP Protest tegen de opsluiting van de Catalaanse politici.

EPA Een politiebusje met daarin Junqueras verliet gisteren het Hooggerechtshof in Madrid.