Afgezette Soedanese president overgebracht naar gevangenis waar hijzelf executies uitvoerde ADN AW KV

17 april 2019

11u39

Bron: Belga, ANP 0 De afgezette Soedanese president Omar al-Bashir (75) is afgelopen nacht overgebracht naar de Kobar-gevangenis in de hoofdstad Khartoem. Dat hebben twee familiebronnen gezegd. De regering van Oeganda overweegt om de al-Bashir (75) asiel te verlenen.

Volgens bronnen werd Bashir sinds zijn afzetting door het leger op 11 april vastgehouden in zijn presidentiële residentie. Nu zit hij in de hoogbeveiligde Kobar-gevangenis, onder strenge bewaking en in eenzame opsluiting. Getuigen vertellen dat in de buurt vandaag ook veel soldaten en leden van paramilitaire groepen opgesteld stonden. In de gevangenis werden onder het Bashir-regime veel dissidenten vastgehouden en geëxecuteerd.

Internationaal Strafhof

De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Okello Oryem verklaarde vandaag dat Oeganda zal overwegen om de voormalige leider asiel te bieden, ondanks de ICC-aanklacht. Hij voegde toe dat Bashir Kampala nog moest contacteren. Oeganda is een lidstaat van het Internationaal Strafhof, en die zijn normaal gezien verplicht om beschuldigden die hun grondgebied betreden, over te dragen.

“Als al-Bashir hier asiel aanvraagt, zullen we dat in overweging nemen”, vertelde Oryem vandaag. Oeganda zal zich in dat geval niet verontschuldigen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Opschorting van vijandelijkheden

Inmiddels heeft de rebellenleider de opschorting van vijandelijkheden bevolen. “Als blijk van goede wil (...) kondig ik als commandant de opschorting van de gevechten voor drie maanden aan, tot 31 juli 2019, in alle gebieden onder controle van de bevrijdingsbeweging”, deelde Abdelaziz Al-Hilu mee, de leider van de rebellenbeweging SPLM-N (Sudan People’s Liberation Movement-North).

De aankondiging komt enkele dagen nadat de militaire raad - die de overgang na de afzetting van president Omar al-Bashir leidt - een staakt-het-vuren had afgekondigd in de regio’s die met geweld kampen: de staten Blauwe Nijl, Janub-Kordofan en Darfur.

Duizenden doden sinds start van conflict

Volgens de Verenigde Naties werden in Blauwe Nijl en Janub-Kordofan duizenden mensen gedood sinds de uitbraak van een conflict in 2011 waarbij rebellen de wapens opnamen tegen de regeringstroepen. De regio’s werden volgens de rebellen achtergesteld door het bewind in Khartoem.

Het leger verdreef Bashir na weken van protesten tegen hem die culmineerden in een sit-in-protest. Amnesty International heeft het leger opgeroepen om de afgezette president uit te leveren aan het Internationaal Strafhof (ICC), dat bijna tien jaar geleden arrestatiebevelen uitvaardigde voor “oorlogsmisdaden” en voor “genocide”.