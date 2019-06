Afgezette president van Soedan naar parket gebracht

16 juni 2019

Bron: Belga

De afgezette president van Soedan, Omar Al-Bashir, is naar het parket in Khartoem overgebracht, dat belast is met corruptie-aanklachten. Het is voor het eerst dat Al-Bashir in het openbaar verscheen sinds hij in april is afgezet.