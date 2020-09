Afgezette president Mali overgevlogen naar Emiraten voor medische zorg RL

06 september 2020

02u10

Bron: Belga 0 De ex-president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, is zaterdagavond overgevlogen vanuit Bamako naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zal hij medische zorg krijgen. Een militaire junta zette Keïta medio augustus af

Volgens een verantwoordelijke van de junta kreeg Keïta toelating om het land te verlaten "om humanitaire redenen, maar onder voorwaarden". Welke die voorwaarden zijn, werd niet verduidelijkt. Anderhalve week geleden nog had de junta verklaard dat Keïta vrij was gelaten zonder beperkingen aan zijn bewegingsvrijheid.

Al kort na zijn afzetting op 18 augustus werd ervan gesproken dat Keïta in het buitenland medische zorg zou krijgen. Nadat hij begin deze week een kleine beroerte zou gehad hebben, werden de plannen concreter. Keïta mocht donderdag het ziekenhuis verlaten, waar hij dinsdag was opgenomen.

Maanden van protest

Keïta's positie was erg verzwakt na maanden van protest. Reden van dat protest is de veiligheidssituatie in het land, de economische en institutionele crisis, maar ook het ongenoegen over de corruptie van de politieke klasse.

Onder druk van de internationale gemeenschap, in het bijzonder de West-Afrikaanse buurlanden, lanceerde de junta zaterdag gesprekken over een transitie. Die zouden nog tot 12 september duren.



