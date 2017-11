Afgezette Catalaanse premier duikt op in Brugge Mathias Mariën

11u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Marien Carles Puigdemont is in Brugge voor de voorstelling van zijn verkiezingscampagne. De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont is zonet aangekomen in Brugge voor de voorstelling van zijn verkiezingscampagne. De Spaanse pers is massaal aanwezig.

Het is nog niet duidelijk waarom Puigdemont net Brugge koos als locatie. Ook een groot deel van zijn partij is aanwezig. Dit jaar nog vinden in Catalonië verkiezingen plaats.