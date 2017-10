Afgezette Catalaanse minister-president Puigdemont spreekt volk toe 14u24 0 AP Carles Puigdemont zong gisteren het Catalaanse volkslied na een stemming over de onafhankelijkheid. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont houdt om 14.30 uur een televisietoespraak. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft de bevoegdheden van Puigdemont overgenomen.

Ook de andere leden van de naar onafhankelijkheid strevende regering in Barcelona werden afgezet, net als het Catalaanse politiehoofd Josep Lluis Trapero. Naar hem loopt een onderzoek wegens gezagsondermijning.



De Spaanse Senaat maakte gisteren met de lancering van artikel 155 van de grondwet de weg vrij voor de afzetting van de Catalaanse regering en voor nieuwe verkiezingen op 21 december.

Betoging

Ondertussen demonstreren in de Spaanse hoofdstad Madrid duizenden mensen voor de eenheid van het land. De spontane demonstratie vond plaats op de centrale Plaza Colon. Veel deelnemers hadden pas 's ochtends op de radio over betoging gehoord en stroomden via andere straten nog toe.



Ze hadden Spaanse vlaggen bij en scandeerden "leve Spanje" maar ook "leve Catalonië".

AFP