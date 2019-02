Afgewezen student terroriseert Nederlandse universiteit met bedreigingen op rijm Joris Gerritsen

25 februari 2019

09u14

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse Wageningen Universiteit en Research (WUR) wordt al jarenlang bedreigd en beledigd door een afgewezen student. Die dreigingen gingen zelfs zo ver dat de universiteit zich gedwongen zag om extra beveiliging in te zetten. De Wageningen Universiteit wil dat het stopt en stapt nu naar de rechter.

“We vinden dit buitengewoon hinderlijk”, zegt woordvoerder Simon Vink van de Wageningen Universiteit. “Het houdt nu ook al jaren aan met pieken waarin het echt heel heftig is.”



De man begon na zijn afwijzing voor een studie met het versturen van berichten. Inmiddels heeft hij duizenden berichten gestuurd. Soms ging het om tientallen e-mails per dag. De inhoud is volgens de universiteit beledigend en bedreigend. Het zou om hele scheldkanonnades gaan, vaak op rijm gezet.

Contactverbod

De universiteit wil verder niet ingaan op de aard van de bedreigingen en de inhoud van de mails. Ook wil de universiteit geen mededelingen doen over de maatregelen die ze heeft genomen. Wel is duidelijk dat de universiteit vanwege de bedreigingen bij open dagen extra beveiliging heeft ingezet.



De universiteit dient een rechtszaak in tegen de man. Daarin eist de WUR een contactverbod voor de afgewezen student. “Eigenlijk maakt het ons niet zo veel uit wat er gebeurt, als het maar stopt. We hopen gewoon dat de rechter hier een einde aan maakt. Meer willen we niet”, aldus woordvoerder Vink.