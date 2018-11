Afgewezen asielzoeker snijdt bejaarde man de keel over, huishoudhulp ziet alles gebeuren KVE

Bron: Focus, Bild 0 Een 85-jarige man is in zijn huis in Wittenburg in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern om het leven gebracht door een afgewezen asielzoeker. De 20-jarige Afghaan sneed met een mes de keel van de oude man over in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een huishoudhulp zag alles gebeuren.

Na de daad sloeg de Afghaan op de vlucht. Zaterdagnamiddag kon de politie hem oppakken. De twintiger is in bewaring genomen en wordt aangeklaagd wegens moord.

De vluchteling verbleef lange tijd in een opvangcentrum in Zwickau in deelstaat Sachsen, maar zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hij mocht van de autoriteiten tot eind januari 2019 op het Duitse grondgebied blijven.

De dochter van het slachtoffer, die als vluchtelingenhelpster actief was in Zwickau, liet de Afghaan in augustus een hele week meehelpen met het verzorgen van haar vader. Sindsdien knapte hij klusjes op in het huis. Dader en slachtoffer kenden elkaar dus.

Een huishoudhulp die bij de bejaarde man inwoonde, zag de aanval gebeuren via de camera van de babyfoon. De huishoudhulp dacht in eerste instantie nog dat de asielzoeker het deken aan het goed leggen was. Hij verwittigde de politie.

De Afghaan heeft nog geen verklaringen afgelegd. Zijn motief voor de moord is onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een religieus of politiek geïnspireerde daad.

