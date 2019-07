Afgewezen asielzoeker (22) krijgt levenslang voor vermoorden Duitse Susanna (14) ADN

10 juli 2019

14u15

Bron: ANP 0 Een Iraakse man is in Duitsland tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de moord op een 14-jarig meisje, Susanna Feldmann uit Mainz. Susanna verdween 23 mei vorig jaar en werd op 6 juni dood aangetroffen langs een spoorlijn.

De vondst werd gedaan nadat een jongen van 13 jaar in een asielzoekerscentrum tips had gegeven over de dader, de afgewezen Iraakse asielzoeker Ali Bashar.

De rechtbank acht bewezen dat de nu 22-jarige Bashar de tiener ook heeft verkracht. Justitie stelt dat hij haar vervolgens wurgde om het seksueel misbruik te verhullen. Daarna vluchtte de man met zijn familie naar het noorden van Irak, waar hij al snel werd aangehouden. De Duitse politie haalde hem vervolgens op in het door Koerden gecontroleerde gebied.



Bashar heeft de moord toegegeven, maar ontkent de verkrachting. Hij komt volgens waarnemers gezien de ernst van zijn daad en verzwarende omstandigheden niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.